Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz

Kadın Koalisyonu, hükümetin yerel yönetimlere yönelik yeni müdahale planlarına sert bir açıklamayla karşı çıktı. Koalisyon, valiler ve kaymakamların belediyelere “çekidüzen” vermekle görevlendirilmesini, “yereli yerel olmaktan çıkarma girişimi” olarak nitelendirdi ve kayyım uygulamalarının kalıcılaştırılmasına itiraz etti.

“Yerelin kendi kendini yönetmesi tehdit olarak görülüyor”

Açıklamada, merkezi iktidarın güç biriktirme arzusunun yerelin kendi dinamikleriyle işlemesini, demokratik katılımı ve yerinden yönetimi tehdit olarak gördüğü vurgulandı. “Belli ki yerelin kendi kendini yönetmesi, Türkiye’de kaybolan demokratik kültürü inşa etmeye çalışması, güç’e doymayan merkezi iktidar için büyük bir tehdit sayılıyor,” denilen açıklamada, kayyım uygulamasının artık istisna değil kural haline gelmekte olduğuna dikkat çekildi.

“Kadınların kazanımları riske atılıyor”

Kadın Koalisyonu’na göre bu gelişme, kadınların yerel yönetimler aracılığıyla elde ettiği sosyal desteklere doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

“Kadınların belediyelerden ve kentlerden aldıkları sosyal, psikolojik ve hukuki destek, çocuklara yönelik gündüz bakımevleri, öğrenci yurtları, yoksullara ucuz ve sağlıklı yemek sağlayan lokantalar, gençler ve yaşlılar için danışma merkezleri, kadın danışma merkezleri ve sığınaklar siyasal iktidarın keyfine terk edilecek. Üstelik toplumsal cinsiyet kavramını bile suç sayan bir iktidarın insafına…”

“Kadınların mücadelesi görünmez kılınamaz”

Kadın Koalisyonu, kadınların yıllardır yerel yönetimlerde verdiği varoluş mücadelesinin yok sayıldığını belirterek, “Kadınların soluduğu nefes, hiçbir iktidarın seçim ve yatırım oyuncağı değildir” dedi.

“Biz kadınlar, kadınlar adına konuşan değil, kadınların konuştuğu bir belediye ve kent yönetimi için uzun ve zorlu bir mücadele verdik. Bu mücadelemiz yok sayılamaz!”

“Yetkisiz ve içi boşaltılmış belediyeler istemiyoruz!”

Kadın Koalisyonu, merkezi yönetimin müdahaleleriyle belediyelerin etkisizleştirileceği ve kaynaklarının budanacağı bir sisteme karşı olduklarını dile getirdi. “Kentin ve belediyelerin, yani yerel hayatın, siyasal iktidarın gölgesi altında çalışacak içi boşaltılmış kurumlara dönüştürülmesine itiraz ediyoruz,” sözleriyle çağrı yapan Koalisyon, şu mesajla açıklamasını sonlandırdı:

“Kentlerimize de belediyelerimize de sahip çıkacağız!”