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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 08:26 2 Eylül 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 08:30 2 Eylül 2026 08:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda başvuru süresi 15 Ekim’e uzatıldı

Kaos GL Derneği’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Kadın Kadına Öykü Yarışması için son başvuru tarihi 15 Ekim’e uzatıldı. Yarışmanın bu yılki teması “Sahip Çık”.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda başvuru süresi 15 Ekim’e uzatıldı
Görsel: Kaos GL
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Kaos GL Derneği’nin 21. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular 15 Ekim 2026’ya kadar devam edecek.

Bu yıl “Sahip Çık” temasıyla düzenlenen yarışma, kadınları kendi hayatlarına, arzularına, bedenlerine, özgürlüklerine ve hikâyelerine dair öyküler yazmaya çağırıyor.

Yarışma koşulları

Türkiye’de veya yurt dışında yaşayan tüm kadınların başvurabileceği yarışmaya, daha önce yayımlanmamış öyküler kabul ediliyor.

Katılımcılar yarışmaya en fazla bir öykü gönderebilecek. Öykülerin “Sahip Çık” temasıyla ilişkili olması ve en fazla dört sayfadan oluşması gerekiyor.

Yarışmada lezbiyen ve biseksüel kadınların deneyimlerini ve özneliğini görünür kılan öykülerin yanı sıra queer ve kendisini farklı biçimlerde tanımlayanların kadın kadına hikâyeleri de değerlendirilecek. Ayrımcı, homofobik, bifobik, transfobik ve ırkçı anlatılar ise değerlendirmeye alınmayacak.

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Ödüller

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.

Jüri Özel Ödülü’nü alanlara bir yıllık Kaos GL dergisi aboneliği ile Aşkın L* Hali serisi armağan edilecek.

Dereceye giren öyküler Kaos GL dergisinde, değerlendirmeye alınan diğer öyküler ise Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanacak.

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2006’dan bu yana düzenleniyor

Kadın Kadına Öykü Yarışması ilk kez 2006’da “Mutlu Aşk Vardır” temasıyla düzenlendi.

Kaos GL, yarışmayı kadın kadına aşkın, arzunun, dayanışmanın ve mücadelenin edebiyatta daha görünür olduğu bir alan olarak tanımlıyor. Yarışma 21. yılında “Sahip Çık” temasıyla devam ediyor.

Başvurular e-posta veya posta yoluyla yapılabiliyor. Yarışmaya katılım ücretsiz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kadın kadına öykü yarışması Kaos GL
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