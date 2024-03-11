Kadın istihdamı erkeklerin yarısı kadar
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak’ta işsiz kişi sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi arttı ve 3 milyon 214 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise bu ayda 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu.
İstihdam oranı yüzde 49
İstihdam edilenlerin sayısı 160 bin kişi arttı ve 32 milyon 222 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.
İşgücü de bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,3 saat oldu.
Verilerin karşılığı ne?
|Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi)
|Erkek (kişi)
|Kadın (kişi)
|15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
|65 milyon 726 bin
|32 milyon 529 bin
|33 milyon 197 bin
|İşgücü
|35 milyon 436 bin
|23 milyon 274 bin
|12 milyon 162 bin
|İstihdam
|32 milyon 222 bin
|21 milyon 479 bin
|10 milyon 743 bin
|İşsiz
|3 milyon 214 bin
|1 milyon 795 bin
|1 milyon 419 bin
|İşgücüne dahil olmayan nüfus
|30 milyon 290 bin
|9 milyon 255 bin
|21 milyon 35 bin
(HA)