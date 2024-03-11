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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 13:41
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Kadın istihdamı erkeklerin yarısı kadar

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre istihdam edilen erkek sayısı 21 milyon 479 bin kişiyken kadın sayısı 10 milyon 743 bin.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadın istihdamı erkeklerin yarısı kadar
Fotoğraf: temsil.org

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak’ta işsiz kişi sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi arttı ve 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise bu ayda 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu.

İstihdam oranı yüzde 49

İstihdam edilenlerin sayısı 160 bin kişi arttı ve 32 milyon 222 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü de bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,3 saat oldu.

Verilerin karşılığı ne?

  Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi) Erkek (kişi) Kadın (kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus  65 milyon 726 bin  32 milyon 529 bin 33 milyon 197 bin
İşgücü  35 milyon 436 bin 23 milyon 274 bin 12 milyon 162 bin
İstihdam  32 milyon 222 bin  21 milyon 479 bin  10 milyon 743 bin
İşsiz  3 milyon 214 bin  1 milyon 795 bin  1 milyon 419 bin
İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 290 bin  9 milyon 255 bin 21 milyon 35 bin

(HA)

işsizlik kadın istihdamı
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