Kadın İhtiyaç Haritası: Depremden sonra hayata dokunan bir çalışma

Türkiye, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerle derin bir kriz yaşadı. Felaketin ardından kadınlar ve üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlara erişimde ve yaşam koşullarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Sivil Alan Araştırmaları Derneği “Dayanışmayı birlikte güçlendirelim, ihtiyaçlar henüz bitmedi” mottosu ile bu zorluklara dikkat çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Kadın İhtiyaç Haritası projesini hayata geçirdi.

Harita, Hatay’da kadınların temel ihtiyaçlarını görünür kılmayı, yerel dayanışma ağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde daha kapsayıcı bir destek modeli geliştirilmesini hedefliyor.

Deprem Bölgesinde İhtiyaçlar Bitmedi, Hâlâ Acil İhtiyaçlar Var Depremin üzerinden neredeyse iki yıla yakın zaman geçmesine rağmen, konteyner kentlerde ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veren kadınlar için barınma, hijyen, eğitim ve psikososyal destek gibi konular hâlâ çözüm bekliyor. Kadın İhtiyaç Haritası, bu ihtiyaçları görünür kılarak ilgili kurumların ve aktörlerin harekete geçmesi için etkili bir araç sunuyor.

Kadınlar İçin Rehber Yayınlandı Proje kapsamında hazırlanan “Kadınlar İçin Rehber: Deprem Sonrası Haklar ve Destek Mekanizmaları”, kadınların temel haklarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rehber, barınma, hukuki haklar, kamu kurumlarına başvuru süreçleri ve şiddetle mücadele gibi hayati konularda yol gösteriyor.

Kadın ihtiyaç haritası neden önemli?

Bu proje, deprem sonrası unutulan ihtiyaçlara yeniden dikkat çekiyor. Kadınların ve gençlerin haklarını savunmalarını desteklemekle birlikte, dayanışmayı uzun vadeli bir yaklaşımla güçlendirmek için bir platform sunuyor.

Kadın İhtiyaç Haritası, toplumsal dayanışmayı büyütmek ve sahadaki gerçek ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kadın İhtiyaç Haritası hakkında daha fazla bilgi almak ve proje detayları için: www.kadinihtiyacharitasi.com

(EMK)