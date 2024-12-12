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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 15:07
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 15:33
2 dk Okuma

Kadın İhtiyaç Haritası: Depremden sonra hayata dokunan bir çalışma

Harita, Hatay’da kadınların temel ihtiyaçlarını görünür kılmayı, yerel dayanışma ağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde daha kapsayıcı bir destek modeli geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, küçük yeşil yaprakların bir araya gelerek sanatsal bir şekilde kadın profili oluşturduğu dikkat çekiyor. Kadının yüzü sağ tarafa bakıyor, saçları ise yaprakların hareketli bir formda dağılımıyla rüzgarda savruluyor gibi görünüyor. Yapraklar, yüz hatlarını ve saçların akışını doğal bir ahenkle betimlemek için özenle düzenlenmiş. Beyaz bir zemin üzerinde sergilenen bu düzenleme, minimal ve zarif bir görsel kompozisyon sunuyor. Bu sanat eseri, doğanın sadeliği ve insan formunun estetiğini birleştiriyor.
Fotoğraf: canva

Türkiye, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerle derin bir kriz yaşadı. Felaketin ardından kadınlar ve üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlara erişimde ve yaşam koşullarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Sivil Alan Araştırmaları Derneği “Dayanışmayı birlikte güçlendirelim, ihtiyaçlar henüz bitmedi” mottosu ile bu zorluklara dikkat çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Kadın İhtiyaç Haritası projesini hayata geçirdi.

Harita, Hatay’da kadınların temel ihtiyaçlarını görünür kılmayı, yerel dayanışma ağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde daha kapsayıcı bir destek modeli geliştirilmesini hedefliyor.

Deprem Bölgesinde İhtiyaçlar Bitmedi, Hâlâ Acil İhtiyaçlar Var Depremin üzerinden neredeyse iki yıla yakın zaman geçmesine rağmen, konteyner kentlerde ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veren kadınlar için barınma, hijyen, eğitim ve psikososyal destek gibi konular hâlâ çözüm bekliyor. Kadın İhtiyaç Haritası, bu ihtiyaçları görünür kılarak ilgili kurumların ve aktörlerin harekete geçmesi için etkili bir araç sunuyor.

Kadınlar İçin Rehber Yayınlandı Proje kapsamında hazırlanan “Kadınlar İçin Rehber: Deprem Sonrası Haklar ve Destek Mekanizmaları”, kadınların temel haklarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rehber, barınma, hukuki haklar, kamu kurumlarına başvuru süreçleri ve şiddetle mücadele gibi hayati konularda yol gösteriyor.

Kadın ihtiyaç haritası neden önemli?

Bu proje, deprem sonrası unutulan ihtiyaçlara yeniden dikkat çekiyor. Kadınların ve gençlerin haklarını savunmalarını desteklemekle birlikte, dayanışmayı uzun vadeli bir yaklaşımla güçlendirmek için bir platform sunuyor.

Kadın İhtiyaç Haritası, toplumsal dayanışmayı büyütmek ve sahadaki gerçek ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kadın İhtiyaç Haritası hakkında daha fazla bilgi almak ve proje detayları için: www.kadinihtiyacharitasi.com

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem 6 Şubat depremleri 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN rapor
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