Kadın hakları sitesi "kazete" yayın hayatını sonlandırdı

Türkiye'nin en uzun süreli (26 YIL) kadın hakları gazetesi olan KAZETE 2016 Ekim'inde yayımladığı son sayısıyla basılı yayınına son verirken dijital ortamda (www.kazete.com.tr) yayınını sürdürmüştü.

Ancak Kazete’nin internet sitesi de ekonomik koşullar nedeniyle Ekim 2023 tarihi itibariyle yayın hayatından çekilmek zorunda kaldı.

"Kazete yalnız bırakıldı"

KAZETE'nin kurucusu ve İmtiyaz Sahibi Berrin Gürçay Dilekçi kuruluşundan beri ulusal ve uluslararası kadın aktivistleri, kadın örgütleri ve kadın platformlarıyla dayanışma ve işbirliği içerisinde www.kazete.com.tr 'yi yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Ancak, 21 yıllık AKP iktidarında baskıların giderek yoğunlaşması karşısında demokratik alanların genişletilmesi, laiklik, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde muhalefet partileri başta olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin varlık gösterememesi, kadın hareketinin de giderek çok seslilikten arındırılması, ekonomik zorlukların da dayatması; www.kazete.com.tr 'nin bağımsız olarak yayınını sürdürebilmesinde bir çıkış yolu bırakmamıştır."

Kazete'nin gerek yazılı basının gerekse haber sitesinin kuruluşundan beri laik demokratik cumhuriyet ilkelerinden ödün vermediğini, kadın ve insan haklarının ve özgürlüklerinin genişletilmesinden, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığından, her türlü ayrımcılığa, şiddete ve emek sömürüsüne karşı mücadeleden yana tavır koyduklarını hatırlatan Berrin Gürçay Dilekçi, iktidara karşı demokratik muhalefetin zayıflaması ve bir çıkış yolu bulamamasının Kazete'nin yalnızlaşmasında etken olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz için; son 21 yıldan beri giderek artan tınıyla çalan tehlike çanları karşısında kadınlar hak ve özgürlüklerini almak için çok emek harcadılar ve birçok haklarını yasalaştırdılar."

"Ancak iktidarın kadınları birey olarak tanımak yerine aileyi önceleyen politikaları yüzünden İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi elde ettikleri demokratik haklarının önemli bölümünü de kaybetmekle karşı karşıyalar."

"Bu süreçte kadınların bu hak mücadelesini sürdürmesinde 26 yıldan beri gerek yazılı basın gerekse internet haberciğiyle sürdürdüğümüz Kazete'ye bunca yıl yazılarıyla, görüş ve önerileriyle katkı koyan ve destek veren kadın yazarlara, kadın örgütlerimizin temsilcilerine, bilim kadınlarına ve tüm okurlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ."

(EMK)