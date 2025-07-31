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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 09:32
1 dk Okuma

Kadın hakları savunucusu Mihriban Mehtap Yuva hayatını kaybetti

Yuva’nın cenazesi, 31 Temmuz 2025 (bugün) saat 11.00’de Düz Mahalle’deki evinin önünde helallik alınmasının ardından, öğle namazına müteakip Orta Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Gölköy Cihadiye Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadın hakları savunucusu Mihriban Mehtap Yuva hayatını kaybetti

Ordu’nun ilk kadın girişimcisi ve Ordu’da Kadını Güçlendirme Derneği’nin kurucusu Mihriban Mehtap Yuva hayatını kaybetti.

"Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"
ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ'NİN ÖYKÜSÜ
"Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"
31 Ağustos 2013

Yuva’nın ölüm haberini Ordu Kadını Güçlendirme Derneği duyurdu:

"Derneğimizin kurucusu, başkanımız, yoldaşımız, ablamız ve kıymetli arkadaşımız Mehtap Mihriban Yuva’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Şehrimize, kadın hareketine ve bizlere kattığı değer, özgünlük ve mücadele azmiyle her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Başkanımız Mehtap Mihriban Yuva’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sivil toplum camiasına başsağlığı diliyoruz.

Cenazesi, 31 Temmuz 2025 (bugün) saat 11.00’de Düz Mahalle’deki evinin önünde helallik alınmasının ardından, öğle namazına müteakip Orta Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Gölköy Cihadiye Aile Mezarlığı’na defnedilecektir.

Tüm sevenlerine duyurulur.”

"Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"
ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ'NİN ÖYKÜSÜ
"Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"
31 Ağustos 2013

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mehtap Yuva kadın aday Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
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