Kadın hakları savunucusu Mihriban Mehtap Yuva hayatını kaybetti

Ordu’nun ilk kadın girişimcisi ve Ordu’da Kadını Güçlendirme Derneği’nin kurucusu Mihriban Mehtap Yuva hayatını kaybetti.

ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ'NİN ÖYKÜSÜ "Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"

Yuva’nın ölüm haberini Ordu Kadını Güçlendirme Derneği duyurdu:

"Derneğimizin kurucusu, başkanımız, yoldaşımız, ablamız ve kıymetli arkadaşımız Mehtap Mihriban Yuva’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehrimize, kadın hareketine ve bizlere kattığı değer, özgünlük ve mücadele azmiyle her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Başkanımız Mehtap Mihriban Yuva’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sivil toplum camiasına başsağlığı diliyoruz.

Cenazesi, 31 Temmuz 2025 (bugün) saat 11.00’de Düz Mahalle’deki evinin önünde helallik alınmasının ardından, öğle namazına müteakip Orta Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Gölköy Cihadiye Aile Mezarlığı’na defnedilecektir.

Tüm sevenlerine duyurulur.”

ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ'NİN ÖYKÜSÜ "Bir de Mehtap Ablayı Dinle Sen"

(EMK)