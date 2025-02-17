Kadın hakları savunucusu Manahel el Utaybi'den iki aydır haber alınamıyor

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan yetkililerine, kadın haklarını savunduğu için 11 yıl hapis cezasına mahkum edilerek hapsedilen ve yaklaşık iki aydır zorla kaybedilmiş durumda olan 30 yaşındaki insan hakları savunucusu Manahel El Utaybi’nin akıbetini sordu.

Utaybi, Suudi Arabistan’ın Özel Ceza Mahkemesi’nde 9 Ocak 2024’te görülen kapalı bir duruşma sonucunda 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Gerekçe ise Utaybi’nin sosyal medyada Suudi Arabistan’ın erkek vasi sistemine son verilmesi için çağrıda bulunması, “ahlaka aykırı” giysilerle çekilmiş videolarını paylaşması ve “abaya giymeden mağazalara gitmesi” ile ilgiliydi.

Cezaevi yetkililerinin daha önce Manahel’i kötü muameleye maruz bıraktığına dikkat çeken Af Örgütü, Manahel'in esenliği ve fiziksel bütünlüğünden ciddi endişe edildiğini kaydetti.

Ocak 2024’ten beri tutuklu olan ve kendisinden en son yaklaşık iki ay önce haber alınan Manahel, daha önce 5 Kasım 2023 ile 14 Nisan 2024 arasında, beş ay boyunca zorla kaybedilmişti.

Manahel, daha sonra Ağustos 2024’te bir ay boyunca hiç kimseyle görüştürülmeden tecritte tutulmuştu. Bu süre içinde de işkence ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakılmıştı.

Ailesiyle tekrar iletişim kurabildiğinde Manahel, diğer mahpuslar ve gardiyanlar tarafından fiziksel şiddete uğradığını ve hücre hapsinde tutulduğunu belirtmişti.