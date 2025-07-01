Kadın hafızasına yeni bir sayfa: Arşivlik

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kadınların tarihine, mücadelesine ve bilgi üretimine dair 35 yıllık birikimini yeni bir dijital yayınla genişletiyor.

“Arşivlik” adıyla yayına başlayan bu yeni bülten, feminist hafızayı görünür kılmayı, kadınların geçmişten bugüne taşıdıkları izleri belgelemeyi ve çoğaltmayı amaçlıyor.



Türkiye'nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan ve Türkiye'de kadınlara ait ve kadınlarla ilgili eserler ile belgeleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV), daha önce “Haberler” bülteni (1991–2002) ve “Kadınların Belleği” dergisi (2004–2006) gibi yayınlarla kadın odaklı arşivcilik çalışmalarını kamuoyuna duyurmuştu. Arşivlik, bu yayın geleneğini dijital ortama taşıyarak yeniden canlandırıyor.



Üç ayda bir yayımlanacak olan Arşivlik, yalnızca güncel gelişmeleri değil; kadın hareketinin çok katmanlı tarihini, örgütlenme biçimlerini, kültürel üretimlerini ve arşivsel belgeleri de odağına alıyor. Her sayıda arşiv belgeleri, konuk yazılar, kitap tanıtımları ve kolektif üretimlerden izlerin yer alacağı bültenin ilk sayısında öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:



· Figen Şakacı'dan “Eylemin Cinsiyeti” üzerine kişisel bir anlatı

· Amy Poehler'ın feminist komedi anlayışına dair kapsamlı bir portre

· Şirin Tekeli'nin özel arşivine dair ayrıntılı bir inceleme

· Kadınların bugününe “Güncele Bakış” bölümü ile açılan pencereler

· Kadın hareketi afişleriyle hafızanın görsel dili

· Aile albümlerinden kadınların görünürlüğüne dair belgesel bir bakış

· “40 Kadın 40 Hayat” ve “Mor Bellek” kitap tanıtımları



Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hazırlanan ve İllüstrasyonuyla çizer Aslı Alpar'ın katkı sunduğu ilk sayı hem içerik hem görsel anlamda kolektif bir emeğin ürünü.



İlk sayıya ulaşmak için: https://kadineserleri.org/arsivlik-sayi1/

(EMK)