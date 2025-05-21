Kadın Girişimciler gıda ve biyoteknoloji alanında yarıştı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İnovasyonda Kadın Programı kapsamında düzenlenen Tematik Hızlandırma Programı, 16–18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Gıda ve biyoteknoloji alanlarında kadın girişimcileri desteklemeyi hedefleyen programın sonunda dereceye giren projeler ödüllendirildi.

“Kadın girişimciliği bir marka haline geldi”

Kapanış töreninde konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı, programın yıllar içinde güçlendiğini ve artık marka haline geldiğini vurguladı.

“Projemizle bugüne kadar birçok kadın hayalini gerçekleştirdi. Kimi kendi işini kurdu, kimi saygın şirketlerde istihdam edildi. Bu yıl ilk kez uyguladığımız Tematik Hızlandırma Programı sayesinde kadın girişimciler özellikle gıda ve biyoteknoloji alanlarında bilgiye erişim, yatırımcılarla buluşma ve güçlü bir ağ kurma fırsatı yakaladı” dedi.

Kadın girişimcilere eğitim, mentörlük ve yatırımcı desteği

Üniversitelerin teknoloji takımlarındaki genç kadınları da kapsayan Tematik Hızlandırma Programı; girişimcilik eğitimi, mentörlük, yatırımcı buluşmaları ve kurumsal iş birlikleriyle kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Programa başvuran girişimciler, iş modeli, pazar potansiyeli ve ekip yetkinliği gibi ölçütlere göre uzman jüri tarafından değerlendirildi.

İki kategoride altı proje ödül aldı

Kadın girişimciler, üç gün süren yoğun çalışmaların ardından projelerini 18 Mayıs Pazar günü jüriye sundu. Projeler, “ön kuluçka” ve “fikir aşaması” olmak üzere iki ayrı kategoride yarıştı. Her kategoride üçer proje ödüle layık görüldü.

Kazanan girişimcilere 5 haftalık online mentörlük, 1 yıllık fikri ve sınai haklar danışmanlığı, ortak çalışma alanı kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, ön kuluçka birincisine “İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı”na katılım hakkı tanındı.

Ödül alan projeler

Ön Kuluçka Kategorisi:

Sümeyra Savaş – SalmSens

– SalmSens Iraz Aktay – Cherry Mic

– Cherry Mic Dilek Kelleci – Hubixos

Fikir Aşaması Kategorisi:

Özlem Gündüz – Lady Bites

– Lady Bites Aslı Taşçı & Mevlüde Yurtsever – Celuvia

– Celuvia Bilge Akbay & Hatice Akbay – NöroNest

(EMK)