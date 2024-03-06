Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden sergi: Kadınların Göç Hafızası

Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı'nın yürüttüğü "Ötekinin Hafızası" projesi kapsamında "Kadınların Göç Hafızası" sergisi bugün Tophane'deki DEPO'da açılıyor.

6 Nisan'a kadar açık kalacak sergi, hem kadın sanatının hem de kadınlar özelinde göçün hafızasının korunmasını; göç-kadın-sanat etkileşiminin kadın ve sanat perspektifiyle yeniden anlaşılmasını ve anlatılmasını amaçlıyor.

Proje, Türkiye’de yaşayan ve üretimlerini burada yapan, ülkelerindeki savaşlardan, otoriter rejimlerin baskılarından, yoksulluktan veya özgürlüklerinden mahrum edildikleri için kaçarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan 5 göçmen kadın sanatçının sanatsal ifade ve kişisel tarihlerinin Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivlerine kazandırılmasını hedefliyor.

Küratörlüğünü Nilgün Kıvırcık'ın yaptığı sergide yer alan sanatçılar; Farah Trablsie, Maryam Mazrooei, Sara Shahzadeh, Sinur ve Walaa Tarakaji.

KEKBMV bu proje ile Osmanlı ve Türkiye kadın hareketi ve kadınlarını kapsayan arşivini, göç yoluyla Türkiye’ye gelmiş yaşamlarını ve üretimlerini burada devam ettiren kadınları da kapsayacak şekilde genişletecek.

Sergi kapsamında bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bunlardan biri de 16 Mart'ta göçmenlerle çalışan Sivil Toplum Örgütleri ve göçmen kadınların yer aldığı ‘Bir Arada Yaşamak’ üzerine Sivil Toplum buluşması sergi mekânında gerçekleşecek. (AÖ)