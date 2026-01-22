ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:11 22 Ocak 2026 14:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 14:19 22 Ocak 2026 14:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası

Eylemlerde, şarkılar ve sloganlar eşliğinde hem yaşamını yitiren kadın savaşçı anıldı hem de Rojava’daki kadın özgürlük mücadelesine bağlılık vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası
Fotoğraf: Ruken Hatun Turhallı @TurhalliRuken

HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir kişinin, katlettiği bir YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını keserek bunu sosyal medyada paylaşması büyük tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından kadın hareketleri ve kamuoyu saldırıyı insanlık onuruna yönelik açık bir suç olarak değerlendirdi.

HTŞ, IŞİD ve Türkiye destekli paramiliter yapıda yer alan Ramî El Deheş’in, Rakka’da yaşamını yitiren YPJ’li bir kadın savaşçının saçlarını kesip “hediye ettiğini” iddia ettiği video, sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntüler, MA'daki habere göre, dünyanın birçok yerinde öfke ve tepkiyle karşılandı.

21 Ocak 2026

Kadın aktivistler, gazeteciler ve Kürt kadın hareketinin dostları, katledilen kadın direnişçiyi anmak için bir araya geldi. Yapılan eylemlerde, şarkılar ve sloganlar eşliğinde hem yaşamını yitiren kadın savaşçı anıldı hem de Rojava’daki kadın özgürlük mücadelesine bağlılık vurgulandı.

Êzidî kadınlardan güçlü yanıt

DAİŞ’in soykırım saldırılarından YPJ tarafından kurtarılan Êzidî kadınlar, saldırıya karşı “Bu ceset sizi korkutacak” adıyla bir saç örme kampanyası başlattı. Êzidî inancının manevi değerlerinden beslenen kampanya, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Êzidî kadınlar, saç örme eylemiyle hem katledilen kadın direnişçiyi onurlandırdı hem de kadın bedenini savaş ganimeti olarak gören zihniyete karşı güçlü bir mesaj verdi. Kampanya, kadın direnişinin bastırılamayacağını ve Rojava’daki kadın özgürlük mücadelesinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Ezidi êzidî htş
