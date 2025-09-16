Kadın Dayanışma Vakfı: 6284 Sayılı Kanun kâğıt üzerinde kalıyor

Kadın Dayanışma Vakfı’nın yayımladığı “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Kararlara Dair İzleme Bulguları” raporu, kadınları şiddetten korumak için hayati öneme sahip olan 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında ciddi sorunlar yaşandığını ortaya koydu.

6284 No’lu yasa kadınları ve LGBTİ+'ları şiddete karşı nasıl koruyor?

203 karar dosyasının incelendiği rapora göre, kadınların büyük çoğunluğu (160 kadın) koruma talebini aile mahkemelerine yaptı. 36 kadın kolluk kuvvetlerine, 6 kadın savcılığa, yalnızca 1 kadın mülki amire başvurdu. KADES uygulaması üzerinden kolluğa ulaşanların sayısı ise 5’te kaldı.

Kanuna göre koruyucu ve önleyici tedbir kararları 6 aya kadar verilebilmesine rağmen, raporda kararların çoğunlukla 1–2 ay gibi kısa sürelerle sınırlı kaldığı belirtildi. Bu durum, tebligat gecikmeleri ve uygulama farklılıkları nedeniyle kararların daha ilk aşamada etkisizleşmesine yol açıyor.

İhlaller yaptırımsız kalıyor

İzlenen 203 dosyada tedbir kararları 67 vakada ihlal edildi. Ancak yalnızca 23’ünde “zorlama hapsi” uygulanabildi. Bazı durumlarda elektronik kelepçe “cihaz yok” denilerek takılmadı; tehdit mesajları “fiziksel şiddet değil” denilerek işleme alınmadı; uzaklaştırma kararlarını ihlal eden erkeklerin yalnızca sözlü uyarıyla bırakıldığı örnekler görüldü. Bu tablo, yaptırımların caydırıcılığını zayıflatıyor.

Rapor, kadınların koruma kararlarının süresini uzatmak için defalarca başvuru yapmak zorunda bırakıldığını ortaya koyuyor. İncelenen dosyalardan birinde bir kadın 12 kez uzatma talebinde bulunmuş. Bu durum, şiddetin sürekliliğine rağmen kadınların bürokratik engellerle yalnız bırakıldığını gösteriyor.

Ekonomik ve sosyal destekler yetersiz

Kanunun öngördüğü tedbir nafakası, konut tahsisi ve faturaların şiddet faili tarafından ödenmesi gibi uygulamaların neredeyse hiç hayata geçirilmediği belirtildi. 203 dosyadan sadece 3’ünde nafaka, 2’sinde konut tahsisi kararı verilmiş.

Gizlilik kararları eksik uygulanıyor

203 dosyadan 32’sinde gizlilik talebi bulunmasına rağmen yalnızca 24’ü kabul edildi. Kararların kurum sistemlerine zamanında işlenmemesi nedeniyle kadınların adres bilgileri sağlık ve eğitim hizmetlerinde erişilebilir kalabiliyor, bu da güvenlik risklerini artırıyor.

Elektronik kelepçe yetersiz

203 dosyada 25 kadın elektronik kelepçe talep etti, bunların 16’sı kabul edildi. Ancak uygulama, çoğunlukla ölüm tehdidi gibi ileri riskler oluştuğunda devreye giriyor. Cihaz eksiklikleri ve koordinasyonsuzluk, sistemi etkisiz hale getiriyor.

Rapora göre yalnızca 1 kadın geçici koruma talebinde bulunmuş, yalnızca 1 kadın işyeri değişikliği istemiş. Ancak bu tedbirlerin uygulamada ya hayata geçirilmediği ya da etkisiz bırakıldığı belirtiliyor.

Kadın Dayanışma Vakfı, 6284 sayılı Kanun’un kapsamlı bir koruma mekanizması sunduğunu ancak uygulamada süreklilik, etkinlik ve erişilebilirlik sorunları nedeniyle kâğıt üzerinde kaldığını vurguladı. Vakıf, kadınların güvenliği için standartlaştırılmış uygulamalar, kurumlar arası koordinasyon, etkili yaptırımlar ve ekonomik-sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Raporu buradan okuyabilirsiniz.

ERKEK ŞİDDETİ Hatay'da 6284 No'lu yasa uygulanmıyor

(EMK)