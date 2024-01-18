Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Medeni Kanun Çalıştayı

"Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı’nda Buluşuyoruz" başlıklı açıklama yayınlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfotmu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK, 21 Ocak'ta Taksim Point Otel'de sempozyum düzenliyor.

Saat 11.00'da başlayacak sempozyuma dair şu açıklama yapıldı:

*Adalet Bakanlığı 4-5 Ocak tarihlerinde “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı” düzenledi. Bu çalıştayda hakları için mücadele eden kadınlar yoktu. Siyasi iktidar bu çalıştaylarla, aile sempozyumlarıyla, sözde “mağdur erkeklerin” bilimsel hiçbir veriye dayanmayan beyanlarıyla Medeni Kanun’un kadınları ilgilendiren bazı maddelerini tartışmaya açtı.

*Sadece maddelerle de sınırlı kalmayacak bir topyekün ele alışla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu tehlikeyi görüyoruz. Bir yandan laikliğe karşı atılan adımlar, diğer yandan AYM kararlarının uygulanmaması ve anayasal işleyişin tehdit altına alınması gerçekliği var.

*Tüm bu gelişmelerin ortasında bizler haklarımıza saldıranlara karşı kadınlar olarak kendi çalıştayımızı düzenliyoruz.

*Çalıştayımızda Medeni Kanun’un kadınlar için önemini, nafaka hakkımızı, kadınları şiddet karşısında koruyacak olan 6284'ü, kadınlar şiddetten kurtulmaya çalışılırken bir de aile arabuluculuğu gündeme getirmelerini, sözde boşanmaların hızlandırılması diye iyi bir şey gibi sunmaya çalıştıkları fakat çokça risk barındıran durumu, kadın ve LGBTİQ+ düşmanlarının ve onlara maalesef ortak olanların haklarımızı gasp edecek önerilerini birlikte konuşacağız.

*Medeni Kanun için mücadele çalıştayında kadınlar haklarının gerçek sahipleri olarak gerçek sorunlarını ve çözümünü konuşacak.

*Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik her türlü şiddet artmaya devam ediyor olsa da bu durumu değiştirmek mümkün. Modern ve medeni haklarımızla bir hakkımızı diğerine ikame etmeden yaşamak, eşit ve özgür yaşamak mümkün. İşte tam da bunun için mücadelemizi konuşacağız.

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Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

(EMK)