Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Kadınları suçlayamazsınız

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 3 yaşından itibaren babası tarafından sistematik cinsel istismara maruz bırakılan Hifa’nın, 6 yaşında durumu bir arkadaşına anlatarak süreci görünür kıldığı hatırlatıldı. Annesi Fatmanur’un ise Kuran’a Hizmet Vakfı’nda sohbetlere katıldığı dönemde vakıf çalışanı Ayhan Şengüler tarafından tecavüze uğradığı, ailesi tarafından bu kişiyle evlenmeye zorlandığı ve evlilik boyunca cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çekildi.,

Anne ve kızın, yıllardır süren istismar ve şiddet sarmalının ardından yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Feminist kolektif, açıklamasında anne ve çocuğun “devlet ve tarikat koruması altındaki bir erkeğin saldırıları sonucu insanca bir hayat yaşayamadığını” vurguladı.

Bakanlığa Tepki: “Kadını suçlayan bir dil”

Metnin ikinci bölümünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın olay sonrası yaptığı açıklamaya yer verildi. Kolektif, bakanlığın çocuğun maruz kaldığı istismara karşı devletin devreye girdiğini ancak annenin iş birliğine yanaşmadığını öne süren ifadeler kullandığını belirterek bu yaklaşımı “kadını suçlayan bir dil” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, şiddete maruz bırakılmış bir kadının yaşamını kaybetmesinin ardından sorumluluğun mağdura yüklenemeyeceği savunuldu ve kamu otoritelerinin kendi yükümlülüklerini sorgulamak yerine eleştirilere karşı savunmacı bir tutum aldığı vurgulandı.

“Erkek şiddeti gündemden düşmüyor”

Açıklamada, 50 yıllık politik hattında erkek şiddetinin her zaman öncelikli bir mesele olduğuna dikkat çekildi. Kadın cinayetlerinin ve erkek şiddetinin farklı biçimlerinin onlarca yıldır ülke gündeminden düşmediği vurgulandı.

Metinde, iktidarların, yasaların ve bürokratik yapıların değişmesine rağmen kadınlara yönelik şiddetin sürdüğü belirtilerek, kadın cinayetlerinin münferit değil yapısal bir sorun olduğu ifade edildi.

Kolektif, açıklamasını “kadınları suçlayamazsınız” mesajıyla çerçevelerken, erkek şiddetine karşı mücadeleden geri adım atılmayacağını duyurdu.

(EMK)