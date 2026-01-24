Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor

Karşı Feministler, Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş halde bulunan kadın bedenine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, 25 Ocak Pazar günü Şişli’de eylem çağrısı yaptı.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ 2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı

Açıklamada, katledilen kadının kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken, cinayetin erkek şiddetinin bir sonucu olduğu vurgulandı. Feminist örgüt, kadınlara yönelik şiddetin patriyarkal sistemden beslendiğini ifade ederek, koruyucu ve önleyici politikaların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiğini savundu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler tarafından yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin etkin biçimde soruşturulmadığına dikkat çekilerek, “Bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Korumadınız, önlemediniz. Bugün Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Katledilen kadının adını dahi henüz bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu adımız gibi biliyoruz, katilleri tanıyoruz! Erkekler kadınlara saldırırken bu gücü patriyarkadan alıyor. Kadınları öldürüp işlek bir sokakta çöpe atabilen erkeklere bu cüreti koruyucu önleyici politikaları uygulamayan devlet veriyor! "

Kadınların her gün katledildiği, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığı koşullarda bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz. Feminist isyanımızla yarın saat 16:00’da Osmanbey metro durağı Pangaltı çıkışında buluşup bu cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"

Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü

(EMK)