ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:41 24 Ocak 2026 23:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.01.2026 23:46 24 Ocak 2026 23:46
Okuma Okuma:  2 dakika

"KORUMADINIZ, ÖNLEMEDENİZ"

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor

"Feminist isyanımızla yarın saat 16:00’da Osmanbey metro durağı Pangaltı çıkışında buluşup bu cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Şehlem Kaçar

Karşı Feministler, Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş halde bulunan kadın bedenine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, 25 Ocak Pazar günü Şişli’de eylem çağrısı yaptı.

2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
23 Kasım 2025

Açıklamada, katledilen kadının kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken, cinayetin erkek şiddetinin bir sonucu olduğu vurgulandı. Feminist örgüt, kadınlara yönelik şiddetin patriyarkal sistemden beslendiğini ifade ederek, koruyucu ve önleyici politikaların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiğini savundu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler tarafından yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin etkin biçimde soruşturulmadığına dikkat çekilerek, “Bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Korumadınız, önlemediniz. Bugün Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Katledilen kadının adını dahi henüz bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu adımız gibi biliyoruz, katilleri tanıyoruz! Erkekler kadınlara saldırırken bu gücü patriyarkadan alıyor. Kadınları öldürüp işlek bir sokakta çöpe atabilen erkeklere bu cüreti koruyucu önleyici politikaları uygulamayan devlet veriyor! "

Kadınların her gün katledildiği, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığı koşullarda bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz. Feminist isyanımızla yarın saat 16:00’da Osmanbey metro durağı Pangaltı çıkışında buluşup bu cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"

Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın cinayetleri erkek şiddet KADINA YÖNELİK ŞİDDET Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler
ilgili haberler
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
23 Kasım 2025
/haber/2020-2025-erkekler-en-az-1923-kadini-oldurdu-4436-kadini-yaraladi-313776
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
23 Kasım 2025
/haber/2020-2025-erkekler-en-az-1923-kadini-oldurdu-4436-kadini-yaraladi-313776
Sayfa Başına Git