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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 20:34 29 Ağustos 2026 20:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 20:41 29 Ağustos 2026 20:41
Okuma Okuma:  3 dakika

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: “Ayşe’nin katilini koruyan polislere ne oldu?”

Polis engelinin ardından eylemlerini Arena Park durağında yapan kadınlar, Cemil Koç’u koruyan ve müracaat eden aileye zorluk çıkaran görevlilerin akıbetini sordu.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: “Ayşe’nin katilini koruyan polislere ne oldu?”
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet
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Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz cinayetinde ihmali ve usulsüzlüğü bulunan kolluk kuvvetlerine dikkat çekmek amacıyla Halkalı Şehit Ahmet Zehir Karakolu önünde bir araya geldi.

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Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın yasaklama kararını gerekçe gösteren emniyet güçleri, kadınların karakol önünde açıklama yapmasına izin vermedi. 

Karara tepki gösteren grup, açıklamayı otobüs duraklarına taşıdı. Gruba adına metni okuyan Ezgi Karakuş, cinayet sürecinde yaşanan ihmaller zincirini tek tek sıraladı.

“Mücadele edilmeseydi şüpheli ölüm olacaktı"

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra’nın ısrarlı takibi olmasaydı cinayetin üstünün örtüleceğini vurgulayan Karakuş, “Kardeşinin çabası bulunmasaydı bu katliam da Cemil Koç’un Diyarbakır’da katlettiği Ejegül Ovezova gibi ‘şüpheli ölüm’ ya da ‘intihar’ denilerek cezasız bırakılacaktı. Ayşe yalnızca katil tarafından değil; faili koruyan, cinayetin ortaya çıkarılmasını engelleyen erkek mekanizması tarafından katledildi” dedi.

Süreç boyunca görevini yapmayan polislerin suça ortak olduğunu belirten Karakuş, karakola yapılan başvurularda yaşanan skandalları şu sözlerle aktardı:

    • İhbarın ardından olay yerine 1,5 saat sonra gelen polisler, “Kardeşin reşit, bizi boşuna aramışsın” diyerek başvuruyu işleme almayı reddetti.
    • Halkalı Karakolu’ndaki görevliler, katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç’un eski mesai arkadaşları olduğunu belirterek süreci ağırdan aldı.
    • Emniyet birimleri aileyi oyalamakla kalmayıp, Esra’nın verdiği resmi ifadeyi katil zanlısıyla paylaştı.

“Taciz mesajları silindi"

Karakuş, emniyet mensuplarının aileye yönelik tutumunu ve delil karartma iddialarını da dile getirdi. Polis memuru Mesut’un, Esra’nın telefonuna el koyarak diğer polis Mert tarafından gönderilen taciz mesajlarını sildiğini belirten Karakuş; ağlayan kardeşe “duygu sömürüsü yapma” denilerek baskı kurulduğunu ve şikâyetçi olması durumunda kardeşinin arama çalışmalarının uzatılacağı yönünde tehdit edildiğini kaydetti. Katil zanlısının, elde ettiği resmi tutanakla aileye ulaşıp tehdit savurma cesaretini bu “cezasızlık ve erkek dayanışmasından” aldığı vurgulandı.

“Açıkça suç işleyen bu polisler görevde mi?”

Küçükçekmece, Halkalı ve Kanarya karakollarında görevli polisler hakkında kalıcı bir işlem yapılıp yapılmadığını soran Karakuş, “Cinayeti önlemek yerine faile zaman kazandıran, açıkça suç işleyen bu polisler hakkında ne yapıldı? Söz konusu kişiler hâlâ görevlerinin başında mı?” diyerek yetkililere seslendi.

Kadınlar, failleri koruyan değil erkek şiddetine karşı önleyici mekanizmaları bütünlüklü olarak işleten bir düzen inşa edene kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklama, Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin 9 Eylül tarihinde görülecek karar duruşmasına katılım çağrısıyla sona erdi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Ayşe Tokyaz Ayşe Tokyaz davası Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Esra Tokyaz
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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