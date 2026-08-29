Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: “Ayşe’nin katilini koruyan polislere ne oldu?”

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz cinayetinde ihmali ve usulsüzlüğü bulunan kolluk kuvvetlerine dikkat çekmek amacıyla Halkalı Şehit Ahmet Zehir Karakolu önünde bir araya geldi.

KADINLARIN GÜNDEMİ Ayşe Tokyaz cinayeti: Erkek-devlet aklı nasıl çalışır?

Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın yasaklama kararını gerekçe gösteren emniyet güçleri, kadınların karakol önünde açıklama yapmasına izin vermedi.

Karara tepki gösteren grup, açıklamayı otobüs duraklarına taşıdı. Gruba adına metni okuyan Ezgi Karakuş, cinayet sürecinde yaşanan ihmaller zincirini tek tek sıraladı.

“Mücadele edilmeseydi şüpheli ölüm olacaktı"

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra’nın ısrarlı takibi olmasaydı cinayetin üstünün örtüleceğini vurgulayan Karakuş, “Kardeşinin çabası bulunmasaydı bu katliam da Cemil Koç’un Diyarbakır’da katlettiği Ejegül Ovezova gibi ‘şüpheli ölüm’ ya da ‘intihar’ denilerek cezasız bırakılacaktı. Ayşe yalnızca katil tarafından değil; faili koruyan, cinayetin ortaya çıkarılmasını engelleyen erkek mekanizması tarafından katledildi” dedi.

Süreç boyunca görevini yapmayan polislerin suça ortak olduğunu belirten Karakuş, karakola yapılan başvurularda yaşanan skandalları şu sözlerle aktardı:

İhbarın ardından olay yerine 1,5 saat sonra gelen polisler, “Kardeşin reşit, bizi boşuna aramışsın” diyerek başvuruyu işleme almayı reddetti.



Halkalı Karakolu’ndaki görevliler, katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç’un eski mesai arkadaşları olduğunu belirterek süreci ağırdan aldı.



Emniyet birimleri aileyi oyalamakla kalmayıp, Esra’nın verdiği resmi ifadeyi katil zanlısıyla paylaştı.

“Taciz mesajları silindi"

Karakuş, emniyet mensuplarının aileye yönelik tutumunu ve delil karartma iddialarını da dile getirdi. Polis memuru Mesut’un, Esra’nın telefonuna el koyarak diğer polis Mert tarafından gönderilen taciz mesajlarını sildiğini belirten Karakuş; ağlayan kardeşe “duygu sömürüsü yapma” denilerek baskı kurulduğunu ve şikâyetçi olması durumunda kardeşinin arama çalışmalarının uzatılacağı yönünde tehdit edildiğini kaydetti. Katil zanlısının, elde ettiği resmi tutanakla aileye ulaşıp tehdit savurma cesaretini bu “cezasızlık ve erkek dayanışmasından” aldığı vurgulandı.

“Açıkça suç işleyen bu polisler görevde mi?”

Küçükçekmece, Halkalı ve Kanarya karakollarında görevli polisler hakkında kalıcı bir işlem yapılıp yapılmadığını soran Karakuş, “Cinayeti önlemek yerine faile zaman kazandıran, açıkça suç işleyen bu polisler hakkında ne yapıldı? Söz konusu kişiler hâlâ görevlerinin başında mı?” diyerek yetkililere seslendi.

Kadınlar, failleri koruyan değil erkek şiddetine karşı önleyici mekanizmaları bütünlüklü olarak işleten bir düzen inşa edene kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklama, Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin 9 Eylül tarihinde görülecek karar duruşmasına katılım çağrısıyla sona erdi.

DURUŞMA 9 EYLÜL'E ERTELENDİ Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluk hali devam edecek

(EMK)