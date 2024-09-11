Kadın Cinayetleri Platformu, 6284 No’lu Yasa'nın uygulanması için seferberlik başlattı

Kadınların şiddete karşı “acil butonu” diye adlandırdıkları 6284 No’lu Yasa'nın uygulanmadığına dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bugün 6284 No’lu Yasa'nın uygulanması için seferberlik başlattı.

6284 Sayılı Kanun Nedir? Kadınların, çocukların, ailelerin, şiddet mağduru veya şiddet riski altındaki kişilerin korunması ve bu mağdur bireylere yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenleyen bir kanundur. TIKLAYIN – 6284 No’lu Yasanın tamamını okuyun

“Bakanlar aile dedikçe kadınlar öldürülüyor”

Toplantıda ilk olarak Platformun Sözcüsü Fidan Ataselim konuştu. Özetle şunları söyledi:

"Biz mücadele ederken şiddetin normalleştirildiğini de görüyoruz. Aile aile dediklerinde kadınların en çok partnerleri tarafından öldürülürken aile odaklı ileri sürmeye devam ettiler. Ailenin Korunması için genelge çıkardılar. Biz uyardık. Hep birlikte uyardık. Aile odaklı politikalara devam edildikçe kadınlar öldürülecek. Artık kadınlar öldürülmüyor sadece çocuklar da öldürülüyor. Temel haklarımıza karşılar. Bakanlara sesleniyorum. Sizler aile dedikçe kadınlar öldürülüyor.”

Narin Güran cinayetine de değinen Ataselim, “19 gündür boyunca bir çocuk bulunamadı ve öldürüldü. Bütün köy sustu. Yetkililer görevlerini yapmadığı için Narin öldürüldü. Bizim ‘başsağlığı’ dilememizle onların başsağlığı demesi bu nedenle aynı değil. Yetkilerin Narin ve Narin gibi çocukları koruması gerekiyordu” dedi.

Son olarak “6284 No’lu kanunun uygulanması için bu seferberliği hep birlikte başlatıyoruz” diyen Ataselim, 6284 No’lu Kanunun detaylarını anlattı. Ataselim, “Kadına yönelik şiddeti engellemek istiyorsak 6284 No’lu Kanunu istisnasız uygulamaktan geçiyor” dedi.

“Bu ülkede erkeklik kutsal”

Ataselim’in ardından Genç Feministler Sözcüsü Güneş Akşahin konuştu. “19 gün boyunca Narin nerede diye sorduk? diyerek sözlerine başlayan “Konu mücadele edenlere gelince, konu mücadele edenlere hukuksuzca suçlar atarken profesyonelce davranan yargı, neden Narin’i bulmak için profesyonelce davranmadı. Yakınları Narin’in tabutuna gelinlik koydu, Narin’in küçücük yaşta hayatının elinden alınmış olmasına üzülseydiniz. Bizim bu tabutun üstündeki gelinlikle politik bir derdimiz var. O gelinliği oradan atacak olan eşitlik ve özgürlük mücadelemiz var” dedi.

“Bu ülkede 6284 No’lu Kanun uygulanmadığı için kadınlar öldürülüyordu” diyen Akşahin, “AKP’nin kutsal ailesi bu. Çocukların babaları tarafından öldürülmesi. Aslında onlar için kadınlar çocuklar önemli değil erkeklik kutsal” dedi.

Ertem: 6284 tekrar gündeme gelmeli Müzisyen Ceylan Ertem de şunları söyledi: "Umarım yıllar sonra bu şekilde bir araya geliriz. Hani bir kadının fotoğrafı var bir durumu protesto ediyor, bu durumu halen protesto ediyorum diyor. Umarım bizler başardığımız günleri görürüz. Ya da o günleri bizim evlatlarımız görür. Geçenlerde yazmıştım aile kutsal değildir, kutsal olan iyiliktir, sevgidir vicdanıdır. Narin’in ve öldürülen kız çocuklarının kadınların yaşadıklarını umarım hiçkimse yaşamasın. Bu nedenle mücadeleye bırakmayız. Umarım tüm suçluların ceza almasını sağlamalıyız. Bu nedenle 6284 tekrar gündeme gelmeli.” Sonrasında Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu şöyle seslendi: “Platformun yanındayım. Onların tanıdığımdan bu yana cesaretle sahadalar. Bir kadın zarar görmesin diye çalışıyorlar ne yazık ki her geçen gün öldürülmeye devam ediliyoruz. 6284 No’lu Kanunu hep beraber savunacağız.” Çetin: 6284'ü akıllarına kazıyacağız Oyuncu Feride Çetin de şu vurguları yaptı: “Hiçbir zaman bizim kadar güçlü olmadı kadın hareketi. Size nasılsın diye sorduklarında 6284 diyin, sabah kalktığınızda İstanbul Sözleşmesi diyin. Bunu her an söylersek bunu akıllarına kazıyacağız. Biz yeryüzünü ninelerimizden ödünç almadık çocuklarımızdan aldık. 4 buçuk yaşımda kızım var onun da hakları ihlal ediliyor. Kızlarımıza bu mücadeleyi borçluyuz. Hep beraber yapabiliriz inancımızı kaybetmeyelim.” Yazar Seray Şahiner de şöyle dedi: “Şundan çok yorulduk karısını öldürüp sağken eşinin ütülediği takım elbise ile mahkemeye çıkan erkeklerden ve bu erkeklerin istediği sonucu almaktan çok yoruldum. Kendisini savunan kadınların yargılanmasından yorulduk. Ben aslında yasaları bu kadariyi bilmemek isterdim. Mahallelerin talan edildiği yasayı öğrenmemek isterdim. Bu kadar derin bu kadar uzmanı olmamayı dilerdim.” Suiçmez: Uygulamalarını beklemeyeceğiz CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuştu. Suiçmez, şöyle dedi: “Hepimiz öfkeliyiz. Sizler, bizler karşılıklı olarak çok fazla konuşmaya ihtiyaç duymuyoruz. Alanda birlikte hareket ettik yıllarca. En son Danıştay duruşmasında İstanbul Sözleşmesine dair davalarda birlikteydik. Oradada kadının gücünü itirazını çok güzel bir şekilde gösterdik. Platform çok doğru bir ortamda bu seferberliği başlattı. Yıllardır söylüyorum. ‘Yasalara dokunma uygula’. Biz şimdi diyoruz ki ‘Biz yazdık biz uygulatacağız’. Biz onlardan uygulamalarını beklemeyeceğiz biz uygulatacağız.” Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça da kadın dayanışmasının 6284 No’lu yasayı uygulatacak güç ve tecrübede olduğunu söyledi. Akman: 6284'ü biz uygulatacağız Emekçi Hareket Partisi (EHP) Sözcüsü Özge Akman da şöyle dedi: Bu iktidarın çoğu zaman böyle konularda hep böyle bizden öncesi hiç yoktu. AKP geldi ve kadın diye bir varlık ortaya çıktı. AKP geldi ve yazılıyı bir şey ortaya çıktı diye anlatıyorlar. Ben tam tersinin örneklerini vermek istiyorum. AKP iktidarı bu sürece bir kere Kadın Bakanlığı'nın adının kaldırılmasıyla, adındaki kadın kavramının kaldırılmasıyla başladı. O kadın yerine getirilen aile kavramı var ya, işte o bütün bir politika düzlemi maalesef ki bugün Narin’leri doğuruyor. 6284’ün uygulanması için biz uygulatacağız diyen bir kadın hareketi varsa bu iktidara söz attık düşmez diye söylüyorum.” İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Birsen Baş Topaloğlu da kendilerine yapılan başvuruların tamamında kadınların başvurucu olduğunu belirterek, 6284 No’lu yasaya dair yapılan başvurulara ilişkin devletin bir veri açıklamadığını söyledi. Yanın fiilen var olan ancak uygulanmayan bir yasa formuna sokulduğunu belirten Topaloğlu bunu eleştirdi, yasanın tüm detayları ile uygulanması gerektiğini söyledi.

(EMK)