ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 11:49 4 Mart 2026 11:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 12:02 4 Mart 2026 12:02
Okuma Okuma:  2 dakika

'Kadın cinayetleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Sözleşmesi eleştirilerine Avrupa’dan örneklerle yanıt verirken, muhalefet milletvekilleri "Kadınlar öldürülüyor, cevap ver" diyerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Kadın cinayetleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, DEM Parti tarafından kadın cinayetlerinde yaşanan eril yargı pratiğinin araştırılması amacıyla sunulan grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor
"KORUMADINIZ, ÖNLEMEDENİZ"
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor
24 Ocak 2026

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Sözleşmesi eleştirilerine Avrupa’dan örneklerle yanıt verirken, muhalefet milletvekilleri "Kadınlar öldürülüyor, cevap ver" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Sözleşmesini sordu

Fatma Öncü, muhalefetin eleştirilerini hedef alarak, "Kimi devenin boynuyla örnek verdi, kimi hemen araya bir de umut hakkını sıkıştırayım dedi, kimi de tekdüze, her dönem söylenen İstanbul Sözleşmesi çatısı altında dönüp durdu" dedi.

2002 yılından itibaren bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını savunan Öncü, "İstanbul Sözleşmesi’nin ana çerçevesi ne arkadaşlar? Önleyici, koruyucu, cezalandırıcı tedbirler. 6284’te olmayan ne arkadaşlar, söyler misiniz?" diye sordu.

Kadın vekiller oran vermesini istedi

Fatma Öncü’nün sözlerine tepki gösteren DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "İstanbul Sözleşmesi’nden sonra kadın cinayetleri yüzde 50 arttı ne hikaye anlatıyorsun. Oran vereceksen bu oranı ver" dedi.

Avrupa ülkelerinin verilerini paylaştı

Tartışmanın büyümesi üzerine Öncü, Avrupa ülkelerindeki şiddet verilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fransa’da yılda 134 bin kadın şiddetten dolayı şikayette bulunuyor, tam 140 kadın 2005 yılında cinayete maruz kaldı. İtalya’ya gelelim, 48 bin 350 kadın katledildi, Hollanda’da 6 bin kişi, İspanya’da 8 bin kişi, İsviçre gibi en gelişmiş ülkede bile yüzde 17 artış var. Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi değil, zihniyet dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

"Siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz"

Kadın cinayetleri ve şiddetle mücadele için ayrılan bütçeye dikkat çeken Öncü, "Biz 2026’da bu alanda 8 milyar bütçe ayırdık. Bugüne kadar Aile Bakanlığı 287 milyar bütçe ayırdı. Bu toplumsal bir sorumluluk, bunu siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz" dedi.

Bu sözler üzerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, “Ne malzemesi? Kadınlar öldürülüyor, cevap ver. Ayıptır ya! Neyi alkışlıyorsunuz?” diye seslenirken, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, “İktidarın kadın felsefesi size malzeme gibi mi geliyor?” sorusunu yöneltti.

Öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Tartışmaların ardından Fatma Öncü, "Biz çözeceğiz biz, biz çözeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. DEM Parti’nin kadın cinayetlerinin araştırılmasına yönelik önerisi, yapılan oylama sonucunda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
kadın cinayetleri AKP MHP dem parti
ilgili haberler
"KORUMADINIZ, ÖNLEMEDENİZ"
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor
24 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-eyleme-cagiriyor-315982
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Esra yalnız bırakıldı, bu bir cinayet düzenidir
2 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-esra-yalniz-birakildi-bu-bir-cinayet-duzenidir-315142
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Ayşe Tokyaz davasında kadının yaşamı yargılandı
30 Aralık 2025
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-ayse-tokyaz-davasinda-kadinin-yasami-yargilandi-315062
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Nigina için sokakta
20 Ağustos 2025
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-nigina-icin-sokakta-310620
2024 ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ
Zamane ‘Cadı Avı’: Kadın cinayetleri
17 Ocak 2025
/yazi/zamane-cadi-avi-kadin-cinayetleri-303699
HAYATTA KAL, DİREN, KAZAN - 6
Kadın cinayetleri 'şüpheli' denilerek failsiz bırakılıyor
21 Kasım 2024
/haber/kadin-cinayetleri-supheli-denilerek-failsiz-birakiliyor-302039
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 6284 ile yaşayacağız yaşatacağız
12 Kasım 2024
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-6284-ile-yasayacagiz-yasatacagiz-301702
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024
/haber/kadin-cinayetleriyle-ayni-oranda-supheli-kadin-olumu-var-300440
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"KORUMADINIZ, ÖNLEMEDENİZ"
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor
24 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-eyleme-cagiriyor-315982
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Esra yalnız bırakıldı, bu bir cinayet düzenidir
2 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-esra-yalniz-birakildi-bu-bir-cinayet-duzenidir-315142
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Ayşe Tokyaz davasında kadının yaşamı yargılandı
30 Aralık 2025
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-ayse-tokyaz-davasinda-kadinin-yasami-yargilandi-315062
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Nigina için sokakta
20 Ağustos 2025
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-nigina-icin-sokakta-310620
2024 ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ
Zamane ‘Cadı Avı’: Kadın cinayetleri
17 Ocak 2025
/yazi/zamane-cadi-avi-kadin-cinayetleri-303699
HAYATTA KAL, DİREN, KAZAN - 6
Kadın cinayetleri 'şüpheli' denilerek failsiz bırakılıyor
21 Kasım 2024
/haber/kadin-cinayetleri-supheli-denilerek-failsiz-birakiliyor-302039
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 6284 ile yaşayacağız yaşatacağız
12 Kasım 2024
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-6284-ile-yasayacagiz-yasatacagiz-301702
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024
/haber/kadin-cinayetleriyle-ayni-oranda-supheli-kadin-olumu-var-300440
Sayfa Başına Git