'Kadın cinayetleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, DEM Parti tarafından kadın cinayetlerinde yaşanan eril yargı pratiğinin araştırılması amacıyla sunulan grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"KORUMADINIZ, ÖNLEMEDENİZ" Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler eyleme çağırıyor

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Sözleşmesi eleştirilerine Avrupa’dan örneklerle yanıt verirken, muhalefet milletvekilleri "Kadınlar öldürülüyor, cevap ver" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Sözleşmesini sordu

Fatma Öncü, muhalefetin eleştirilerini hedef alarak, "Kimi devenin boynuyla örnek verdi, kimi hemen araya bir de umut hakkını sıkıştırayım dedi, kimi de tekdüze, her dönem söylenen İstanbul Sözleşmesi çatısı altında dönüp durdu" dedi.

2002 yılından itibaren bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını savunan Öncü, "İstanbul Sözleşmesi’nin ana çerçevesi ne arkadaşlar? Önleyici, koruyucu, cezalandırıcı tedbirler. 6284’te olmayan ne arkadaşlar, söyler misiniz?" diye sordu.

Kadın vekiller oran vermesini istedi

Fatma Öncü’nün sözlerine tepki gösteren DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "İstanbul Sözleşmesi’nden sonra kadın cinayetleri yüzde 50 arttı ne hikaye anlatıyorsun. Oran vereceksen bu oranı ver" dedi.

Avrupa ülkelerinin verilerini paylaştı

Tartışmanın büyümesi üzerine Öncü, Avrupa ülkelerindeki şiddet verilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fransa’da yılda 134 bin kadın şiddetten dolayı şikayette bulunuyor, tam 140 kadın 2005 yılında cinayete maruz kaldı. İtalya’ya gelelim, 48 bin 350 kadın katledildi, Hollanda’da 6 bin kişi, İspanya’da 8 bin kişi, İsviçre gibi en gelişmiş ülkede bile yüzde 17 artış var. Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi değil, zihniyet dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

"Siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz"

Kadın cinayetleri ve şiddetle mücadele için ayrılan bütçeye dikkat çeken Öncü, "Biz 2026’da bu alanda 8 milyar bütçe ayırdık. Bugüne kadar Aile Bakanlığı 287 milyar bütçe ayırdı. Bu toplumsal bir sorumluluk, bunu siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz" dedi.

Bu sözler üzerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, “Ne malzemesi? Kadınlar öldürülüyor, cevap ver. Ayıptır ya! Neyi alkışlıyorsunuz?” diye seslenirken, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, “İktidarın kadın felsefesi size malzeme gibi mi geliyor?” sorusunu yöneltti.

Öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Tartışmaların ardından Fatma Öncü, "Biz çözeceğiz biz, biz çözeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. DEM Parti’nin kadın cinayetlerinin araştırılmasına yönelik önerisi, yapılan oylama sonucunda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

(AB)