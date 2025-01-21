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KADIN
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 11:56
2 dk Okuma

Kadın çalışanı ofiste darp eden işverene ceza yok

Mahkeme, sanığın geçmişte sabıkasının olmamasını ve "yeniden suç işlemeyeceği kanaatini" gerekçe göstererek, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamına aldı. Böylece sanık, aldığı para cezasını bile ödemeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadın çalışanı ofiste darp eden işverene ceza yok
Fotoğraf: Evrim Deniz / bianet

Eskişehir'de, bir kadın çalışanı ofiste darp eden 2A Bilgisayar’ın sahibi İskender Erten, "sinirlenerek yüzüne birkaç kez tokat attım" itirafında bulunmasına rağmen, yargıdan cezasızlık kararı aldı. Mahkeme, 10 bin 500 TL'lik para cezasını "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kapsamına alarak sanığın cezadan muaf tutulmasına karar verdi.

kısadalga.com’un haberine göre, kadın çalışan, sigortasının asgari ücret üzerinden yatırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve prim alacağının verilmemesi nedeniyle işten ayrılmak istedi. Ancak, işveren İskender Erten, "Genel Müdür" pozisyonundaki çalışanını ofiste darp etti. Şiddet sırasında başka bir çalışanın araya girerek kadını kurtardığı öğrenildi. Darp sonrası polis çağıran kadın, hastaneden aldığı raporda sol gözaltı ve baş bölgesinde hassasiyet ile tırnaklarında yaralanma tespit edildi.

Kadın çalışan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatı ise, “Sanık, hem işveren olmasından hem de müvekkilin kadın olmasından güç alarak bu eylemi gerçekleştirmiştir” diyerek Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kadına karşı işlenen suçlarda cezayı artırıcı hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Ancak bu talep, mahkeme tarafından göz önünde bulundurulmadı.

Sanık Erten, duruşmada kadına şiddet uyguladığını kabul ederek, "Sinirlenerek yüzüne birkaç kez tokat attım" dedi. Mahkeme ise sanığın "basit yaralama" suçundan yargılanmasına karar vererek, cezanın para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme, önce 240 gün adli para cezasına karar verdi, ardından bunu 200 güne ve basit yargılama usulü kapsamında 150 güne düşürdü. Sonuç olarak, Erten’e 10 bin 500 TL para cezası verildi.

Mahkeme, sanığın geçmişte sabıkasının olmamasını ve "yeniden suç işlemeyeceği kanaatini" gerekçe göstererek, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamına aldı. Böylece sanık, aldığı para cezasını bile ödemeyecek.

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(EMK)

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İstanbul
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