Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubunun “Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları” sergisi 29 Kasım Çarşamba, saat 16.00 da yapılacak açılış daveti ile izleyicilerle buluşacak.

Kültür Bakanlığı Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliği ile hayata geçirilen sergide tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen Bengün ve Cengiz Gül ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı koleksiyonundan eserler ve gümüş işçiliğinin uygulandığı giysi, süs eşyası, silahlar gibi objeler sergilenecek. Ayrıca Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu’nun günümüze uyarladığı takı çalışmalarını yer alacak.

Sergi 10 Aralık 2023’e kadar İstanbul Fatih’teki At Meydanı’nda bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi sergi salonunda ziyaret edilebilir.

(HA)