ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 14:59
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 15:00
1 dk Okuma

Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubunun “Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları” sergisi 29 Kasım’dan 10 Aralık’a kadar gezilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/kadim-cerkes-el-sanatlari-sergisi-ziyaretcilerini-bekliyor.jpg

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubunun “Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları” sergisi 29 Kasım Çarşamba, saat 16.00 da yapılacak açılış daveti ile izleyicilerle buluşacak.

Kültür Bakanlığı Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliği ile hayata geçirilen sergide tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen Bengün ve Cengiz Gül ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı koleksiyonundan eserler ve gümüş işçiliğinin uygulandığı giysi, süs eşyası, silahlar gibi objeler sergilenecek. Ayrıca Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu’nun günümüze uyarladığı takı çalışmalarını yer alacak.

Sergi 10 Aralık 2023’e kadar İstanbul Fatih’teki At Meydanı’nda bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi sergi salonunda ziyaret edilebilir.

(HA)

Adiyuf Çerkes El Sanatları Grubu Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları sergisi
Sayfa Başına Git