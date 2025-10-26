ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 19:49
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 20:51
2 dk Okuma

Kadıköy’den Rojîn için adalet çağrısı: Çekçeklere döviz asıldı

İşçiler, çöp topladıkları çekçeklere Rojin ve yoksullar için adalet yazılı dövizleri asacaklarını duyurdu.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Kadıköy’den Rojîn için adalet çağrısı: Çekçeklere döviz asıldı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Van’da 2024 yılında kaybolduktan sonra 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite Rojin Kabaiş için Kadıköy’de Süreyyapaşa Sineması önünde basına açıklama yaptı.

İşçiler, çöp topladıkları çekçeklere Rojin ve yoksullar için adalet yazılı dövizleri asacaklarını duyurdu.

"Katiller yargı önüne çıkarılsın"

Eyleme Rojîn’in amcası Ömer Kabaiş de katıldı ve şöyle dedi:

“Rojîn artık herkesin, sizin de çocuğunuz. Size teşekkür ederiz. Bir an önce katiller yargı önüne çıkarılsın istediğimiz budur.”

Dernek adına okunan açıklamada, hayatlarını çöplerden kazananların sokakta, günün her saati toplumun tanıkları oldukları vurgulandı.

Açıklamada yoksulların maruz kaldığı adaletsizliği en yakından görenlerin kendileri olduğunu, sokak tacizleri ve kadına yönelik şiddetin en yoğun hallerini de yine sokaklarda yaşayanların bildiğini belirtti. Ancak amaçlarının Rojîn için “dilenmek” değil, hak ve adalet için “direnmek” olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamadan öne çıkan bölümler şöyleydi:

  • “Hayat bize çöpün bile çok görüldüğünü, mücadele etmeden bir çöp bile kazanılmayacağını acı deneyimlerle öğretti. Ama hayat bize dilenmeyi değil, direnmeyi de öğretti.”
  • “Bu düzeni en iyi biz tanırız. Biz kağıt toplayıcılarıyız. İnsanların iğrendiği çöplerden biz bir hayat çıkarıyoruz. Sırtımızda taşıdığımız sadece yük değil; çıktığımız her yokuşta, açtığımız her poşette adaletsizliğin öfkesini de yükleniyoruz.”
  • “Rojîn, kadın olduğu için, yoksul olduğu için ve sesi bastırılabileceği için yaşam hakkından edildi. Rojîn’in hayatı, bu düzenin hiçbir zaman umurunda olmadı.”

Açıklamada, Rojîn’in gecekonduda yaşayan, dünyanın lüks yaşamına ait olmayan bir genç olduğunu vurgulandı yine de topluluk için Rojîn’in “can, kardeş, yoldaş” olduğu söylendi.

Basın açıklaması, şöyle sona erdi:

“Buradan sesleniyoruz: Herkes duysun, artık zenginler için dökecek tek damla kanımız kalmadı. Rojîn hepimizin kardeşidir, ablasıdır, kızıdır. Nizamettin Kabaiş hepimizin babasıdır. Bu dava tüm yoksulların namusudur. Katiller bulunup yargılanana ve en ağır cezayı alana kadar durmayacağız.”

Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı
20 Ekim 2025

(EMK)

Rojin Kabaiş erkek şiddeti şüpheli ölümler
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025).

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı
20 Ekim 2025
Rojin Kabaiş için adalet: “DNA yok dediler şimdi nasıl bulaş oluyor?”
20 Ekim 2025
Şişhane Meydanı’na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı
20 Ekim 2025
Rojin Kabaiş’in ölümünün araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
16 Ekim 2025
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025
KADINLARIN GÜNDEMİ
Kadınlar ne ister, devlet ne verir?
26 Ekim 2025
Kadınlar ne ister, devlet ne verir?
Emlak ofisinin ilanı ‘örgüt pankartı’ sayıldı: Mecit Şahinkaya tutuklandı
24 Ekim 2025
Emlak ofisinin ilanı ‘örgüt pankartı’ sayıldı: Mecit Şahinkaya tutuklandı
Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
22 Ekim 2025
Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
Mahkeme, Selek’in yurtdışından ifade verme talebini kabul etmedi
21 Ekim 2025
Mahkeme, Selek’in yurtdışından ifade verme talebini kabul etmedi
Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi için hakikat ve adalet çağrısı
20 Ekim 2025
Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi için hakikat ve adalet çağrısı
