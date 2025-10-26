Kadıköy’den Rojîn için adalet çağrısı: Çekçeklere döviz asıldı

Van’da 2024 yılında kaybolduktan sonra 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite Rojin Kabaiş için Kadıköy’de Süreyyapaşa Sineması önünde basına açıklama yaptı.

İşçiler, çöp topladıkları çekçeklere Rojin ve yoksullar için adalet yazılı dövizleri asacaklarını duyurdu.

"Katiller yargı önüne çıkarılsın"

Eyleme Rojîn’in amcası Ömer Kabaiş de katıldı ve şöyle dedi:

“Rojîn artık herkesin, sizin de çocuğunuz. Size teşekkür ederiz. Bir an önce katiller yargı önüne çıkarılsın istediğimiz budur.”

Dernek adına okunan açıklamada, hayatlarını çöplerden kazananların sokakta, günün her saati toplumun tanıkları oldukları vurgulandı.

Açıklamada yoksulların maruz kaldığı adaletsizliği en yakından görenlerin kendileri olduğunu, sokak tacizleri ve kadına yönelik şiddetin en yoğun hallerini de yine sokaklarda yaşayanların bildiğini belirtti. Ancak amaçlarının Rojîn için “dilenmek” değil, hak ve adalet için “direnmek” olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamadan öne çıkan bölümler şöyleydi:

“Hayat bize çöpün bile çok görüldüğünü, mücadele etmeden bir çöp bile kazanılmayacağını acı deneyimlerle öğretti. Ama hayat bize dilenmeyi değil, direnmeyi de öğretti.”

“Bu düzeni en iyi biz tanırız. Biz kağıt toplayıcılarıyız. İnsanların iğrendiği çöplerden biz bir hayat çıkarıyoruz. Sırtımızda taşıdığımız sadece yük değil; çıktığımız her yokuşta, açtığımız her poşette adaletsizliğin öfkesini de yükleniyoruz.”

“Rojîn, kadın olduğu için, yoksul olduğu için ve sesi bastırılabileceği için yaşam hakkından edildi. Rojîn’in hayatı, bu düzenin hiçbir zaman umurunda olmadı.”

Açıklamada, Rojîn’in gecekonduda yaşayan, dünyanın lüks yaşamına ait olmayan bir genç olduğunu vurgulandı yine de topluluk için Rojîn’in “can, kardeş, yoldaş” olduğu söylendi.

Basın açıklaması, şöyle sona erdi:

“Buradan sesleniyoruz: Herkes duysun, artık zenginler için dökecek tek damla kanımız kalmadı. Rojîn hepimizin kardeşidir, ablasıdır, kızıdır. Nizamettin Kabaiş hepimizin babasıdır. Bu dava tüm yoksulların namusudur. Katiller bulunup yargılanana ve en ağır cezayı alana kadar durmayacağız.”

Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı

(EMK)