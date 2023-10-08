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Yayın Tarihi: 8 Ekim 2023 14:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 15:52
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Kadıköy’deki Öcalan eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi protesto etmek için bir araya gelen kitleye müdahale eden polis, Yeşil Sol Parti milletvekillerini de ablukaya aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/08/kadikoydeki-ocalan-eylemine-polis-mudahalesi-1.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan ve 31 aydır kendisinden haber alınamayan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iade edilmesiyle sonlanan operasyonun 25. yılı, İstanbul Kadıköy’de protesto edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi partinin çağrısıyla “Özgürlük yürüyüşü” sloganıyla düzenlenmek istenen eyleme polis izin vermedi. 
  
İlçedeki çoğu noktayı ablukaya alan polis, “Bijî berwxedana Rojava”, “İşgale hayır, barış hemen şimdi” ve “Bijî serok Apo” sloganları atarak Kadıköy Boğa Heykeli’ne çıkmak isteyen bazı yurttaşları gözaltına aldı. Civardaki kafelerde oturan bazı yurttaşlar da ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir ile Barış Anneleri Narenciye Acar ile Hanife Gümüş de var. 

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Milletvekillerine abluka

Polis aralarında dört Yeşil Sol Parti milletvekilinin bulunduğu kitleyi ise abluka altına aldı. Ablukaya alınan milletvekilleri: Burcugül Çubuk, Çiçek Otlu, Cengiz Çiçek ve Çiğdem Kılıçgün Uçar.

Ablukaya alınan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu "Bütün baskılara rağmen tecridi burada protesto edeceğiz. PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kırmak için burada mücadele edeceğiz,” dedi.

Öte yandan, eyleme atılmak için Tekirdağ’dan İstanbul’a gelenlerin otobüsü, Kadıköy’e yakın bir yerde polis tarafından durduruldu. Araçtakiler, içeride bekletiliyor.

(TY)

Abdullah Öcalan 9 ekim eylemi hdp yeşil sol parti
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