Kadıköy’de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Kadınlar Birlikte Güçlü'nün (KBG) çağrısıyla kadın ve LGBTİ+'lar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatasının, ondan daha az oy alan AKP adayına verilmek istenmesini protesto etmek için Kadıköy’de bir araya geldi.

"Van'daki halaya İstanbul'dan katılıyoruz" başlıklı eylem için Süreyya Operası önünde toplanan kadınlara polis müdahale etti, en az 35 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Zilan Azad ve Yeşim Dokur da var.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiası ile gözaltına alınanlar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadınlar Birlikte Güçlü olarak "Van'daki halaya İstanbul’dan katılıyoruz!" diyerek yapmak istediğimiz eyleme polis müdahale etti, bir çok arkadaşımız gözaltına alındı.



Bir çok kadın da eyleme alınmadığı için barikatın önünde sloganlarla eyleme destek verdi! pic.twitter.com/Uf0Sf4tJ9Q — Kadınlar Birlikte Güçlü (@KBGuclu) April 4, 2024

Feminist örgütlerden tepki

Feminist örgütler, gözatılara sosyal medya platformlarında tepki gösterdi. Konuyla ilgili bazı paylaşımlar şöyle:

Kadın Savunması: İstanbul'dan Van'a ses olmak için toplandığımız Süreyya Operası önünde ve Kadıköy sokaklarında gözaltına alındık. Eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden vazgeçmiyoruz! Erkek-devlet şiddetine, kayyum siyasetine karşı feminist isyanımız var! Gözaltılar serbest bırakılsın!

Kırkyama Kadın: Arkadaşlarımızı geri alacağız ! Wan da olduğu gibi İstanbul'da da kadınların iradesini gasp edenlere karşı hiçbir zaman yılmayacağız! Bu sokaklar da Wan da İstanbul da bizim

Katre Kadın Dayanışması: Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!

İlmek Kadın Dayanışması: Kadınları baskılarla, gözaltılarla yıldıramaz Halkın iradesini yok sayamazsınız! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!

Ne olmuştu? Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi. Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti. Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi. Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise; Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu. Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı. Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü. Sonrasında kararı hukuksuz bulan YSK, Zeydan'a mazbatasını verdi.

(EMK)