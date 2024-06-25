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HABER
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 15:24
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Kadıköy’de Çocuk Tiyatro Festivali başladı

9 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadıköy’de Çocuk Tiyatro Festivali başladı

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi’nin 22 yıldır aralıksız düzenlediği “Çocuk Tiyatro Festivali” Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başladı. Kadıköylü çocuklar, 9 Temmuz Salı gününe kadar oyunları ücretsiz olarak izleyebilecek. 

Önceki yıllarda ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği festival, bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 24 Haziran Pazartesi akşamı “Çizmeli Kedi” oyunu ile yapıldı. 9 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlıyor. 

"Hastalık Hastası" oyunu çocuklarla buluşuyor 

1673 yılında Molière'in vefatından önce yazdığı ve başrolünü bizzat oynadığı son eseri Hastalık Hastası, HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi tarafından sergilenecek. Uzman eğitmenler tarafından çocuklar için uyarlanan oyunda, saf bir adam olan Argan'ın onu gelir kapısı olarak gören yalancı bir doktorun yalanlarına kanarak kendini hasta zannetmesini konu alıyor. Kadıköylü çocuklar Hastalık Hastası oyununu bu akşam saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da izleyebilecek.

Sahne performansı

Kadıköy Belediyesi, eğitim öğretim yılı tatilinde çocukların kaliteli zaman geçireceği ve bolca eğleneceği festival programına bu sene performans sahnesi de ekledi.

Festivalin ilk gününde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, sanat eğitmenlerinin düzenlediği “Ritmini Yakala” performansıyla müzik dolu eğlenceli bir sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Festivalin ikinci günü saat 19.30’da ise Masalcı Fiola’nın artık kendi masallarını anlatmak için evden kaçan kuklalarını arayışı parkta devam edecek. Bu arayışa ortak olacak olan çocuklar, hem kuklacıya yol arkadaşı olacaklar hem de kendi masallarını anlatıp, el kuklalarıyla kendi oyunlarını oynayacak. Yetişkinlerinde dâhil olabileceği "Yeni Oyunların Peşinde" kukla tiyatrosuyla hem çocuklar hem de yetişkinler beden kuklası sokak tiyatrosu fikriyle tanışacak.

Festival boyunca tiyatro gösterimleri öncesinde gerçekleştirilecek sahne performanslarının üçüncüsü olan “Masal Dünyası” ile de çocuklar etkinliğin yapılacağı parkı, masal dünyası olarak hayal edecek ve masal diyarlarının renkli dünyasına bir yolculuk yapacak.

FESTİVAL PROGRAMI 

PERFORMANS SAHNE / RİTMİNİ YAKALA

24-28 Haziran, 2-6 Temmuz 19.30

MASALCI FİOLA’NIN KUKLALARI YENİ OYUNLARIN PEŞİNDE

25, 27, 29 Haziran; 1, 3, 5, 7, 9 Temmuz 19.30

MASAL DÜNYASI  

26-30 Haziran; 4-8 Temmuz 19.30

HASTALIK HASTASI
HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi

25 Haziran 21.00

FIRTINA ÇOCUK
Talimhane Tiyatrosu

26 Haziran 21.00

KÜÇÜK PRENS
Anya Manya Kumpanya
27 Haziran 21.00

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA
Tiyatro Mask

28 Haziran 21.00

DÜNYA BİZİM EVİMİZ
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
29 Haziran 21.00

THE ILLUSIONIST - ENVER ERTAŞ
Ertaş Yapım

30 Haziran 21.00

KUĞU GÖLÜ ÇOCUK TİYATROSU
Öykü Sanat

01 Temmuz 21.00

SEVİMLİ DOSTLAR
BKM Mutfak

02 Temmuz 21.00

OLİVER TWİST
Tiyatro We

03 Temmuz 21.00

KABUK
Atta Festival

04 Temmuz 21.00

BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ'UN BAHÇESİ
Tiyatro Gülgeç

05 Temmuz 21.00

ISLAK ÇALAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Çizgi Kukla Çocuk Tiyatrosu

06 Temmuz 21.00

MAHŞERİ CÜMBÜŞ ÇOCUK
Mahşeri Cümbüş

07 Temmuz 21.00

GALAKSİ YOLCUSU KALMASIN
Primat Atölye

08 Temmuz 21.00

CEKO İLE PEPO
Uygur Çocuk Tiyatrosu

09 Temmuz 21.00

(EMK)

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