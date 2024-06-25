Kadıköy’de Çocuk Tiyatro Festivali başladı
İstanbul'da Kadıköy Belediyesi’nin 22 yıldır aralıksız düzenlediği “Çocuk Tiyatro Festivali” Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başladı. Kadıköylü çocuklar, 9 Temmuz Salı gününe kadar oyunları ücretsiz olarak izleyebilecek.
Önceki yıllarda ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği festival, bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 24 Haziran Pazartesi akşamı “Çizmeli Kedi” oyunu ile yapıldı. 9 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlıyor.
"Hastalık Hastası" oyunu çocuklarla buluşuyor
1673 yılında Molière'in vefatından önce yazdığı ve başrolünü bizzat oynadığı son eseri Hastalık Hastası, HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi tarafından sergilenecek. Uzman eğitmenler tarafından çocuklar için uyarlanan oyunda, saf bir adam olan Argan'ın onu gelir kapısı olarak gören yalancı bir doktorun yalanlarına kanarak kendini hasta zannetmesini konu alıyor. Kadıköylü çocuklar Hastalık Hastası oyununu bu akşam saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da izleyebilecek.
Sahne performansı
Kadıköy Belediyesi, eğitim öğretim yılı tatilinde çocukların kaliteli zaman geçireceği ve bolca eğleneceği festival programına bu sene performans sahnesi de ekledi.
Festivalin ilk gününde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, sanat eğitmenlerinin düzenlediği “Ritmini Yakala” performansıyla müzik dolu eğlenceli bir sahne gösterisi gerçekleştirildi.
Festivalin ikinci günü saat 19.30’da ise Masalcı Fiola’nın artık kendi masallarını anlatmak için evden kaçan kuklalarını arayışı parkta devam edecek. Bu arayışa ortak olacak olan çocuklar, hem kuklacıya yol arkadaşı olacaklar hem de kendi masallarını anlatıp, el kuklalarıyla kendi oyunlarını oynayacak. Yetişkinlerinde dâhil olabileceği "Yeni Oyunların Peşinde" kukla tiyatrosuyla hem çocuklar hem de yetişkinler beden kuklası sokak tiyatrosu fikriyle tanışacak.
Festival boyunca tiyatro gösterimleri öncesinde gerçekleştirilecek sahne performanslarının üçüncüsü olan “Masal Dünyası” ile de çocuklar etkinliğin yapılacağı parkı, masal dünyası olarak hayal edecek ve masal diyarlarının renkli dünyasına bir yolculuk yapacak.
FESTİVAL PROGRAMI
PERFORMANS SAHNE / RİTMİNİ YAKALA
24-28 Haziran, 2-6 Temmuz 19.30
MASALCI FİOLA’NIN KUKLALARI YENİ OYUNLARIN PEŞİNDE
25, 27, 29 Haziran; 1, 3, 5, 7, 9 Temmuz 19.30
MASAL DÜNYASI
26-30 Haziran; 4-8 Temmuz 19.30
HASTALIK HASTASI
HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi
25 Haziran 21.00
FIRTINA ÇOCUK
Talimhane Tiyatrosu
26 Haziran 21.00
KÜÇÜK PRENS
Anya Manya Kumpanya
27 Haziran 21.00
ALİCE HARİKALAR DİYARINDA
Tiyatro Mask
28 Haziran 21.00
DÜNYA BİZİM EVİMİZ
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
29 Haziran 21.00
THE ILLUSIONIST - ENVER ERTAŞ
Ertaş Yapım
30 Haziran 21.00
KUĞU GÖLÜ ÇOCUK TİYATROSU
Öykü Sanat
01 Temmuz 21.00
SEVİMLİ DOSTLAR
BKM Mutfak
02 Temmuz 21.00
OLİVER TWİST
Tiyatro We
03 Temmuz 21.00
KABUK
Atta Festival
04 Temmuz 21.00
BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ'UN BAHÇESİ
Tiyatro Gülgeç
05 Temmuz 21.00
ISLAK ÇALAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Çizgi Kukla Çocuk Tiyatrosu
06 Temmuz 21.00
MAHŞERİ CÜMBÜŞ ÇOCUK
Mahşeri Cümbüş
07 Temmuz 21.00
GALAKSİ YOLCUSU KALMASIN
Primat Atölye
08 Temmuz 21.00
CEKO İLE PEPO
Uygur Çocuk Tiyatrosu
09 Temmuz 21.00
(EMK)