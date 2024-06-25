Kadıköy’de Çocuk Tiyatro Festivali başladı

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi’nin 22 yıldır aralıksız düzenlediği “Çocuk Tiyatro Festivali” Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başladı. Kadıköylü çocuklar, 9 Temmuz Salı gününe kadar oyunları ücretsiz olarak izleyebilecek.

Önceki yıllarda ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği festival, bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 24 Haziran Pazartesi akşamı “Çizmeli Kedi” oyunu ile yapıldı. 9 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlıyor.

"Hastalık Hastası" oyunu çocuklarla buluşuyor

1673 yılında Molière'in vefatından önce yazdığı ve başrolünü bizzat oynadığı son eseri Hastalık Hastası, HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi tarafından sergilenecek. Uzman eğitmenler tarafından çocuklar için uyarlanan oyunda, saf bir adam olan Argan'ın onu gelir kapısı olarak gören yalancı bir doktorun yalanlarına kanarak kendini hasta zannetmesini konu alıyor. Kadıköylü çocuklar Hastalık Hastası oyununu bu akşam saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da izleyebilecek.

Sahne performansı

Kadıköy Belediyesi, eğitim öğretim yılı tatilinde çocukların kaliteli zaman geçireceği ve bolca eğleneceği festival programına bu sene performans sahnesi de ekledi.

Festivalin ilk gününde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, sanat eğitmenlerinin düzenlediği “Ritmini Yakala” performansıyla müzik dolu eğlenceli bir sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Festivalin ikinci günü saat 19.30’da ise Masalcı Fiola’nın artık kendi masallarını anlatmak için evden kaçan kuklalarını arayışı parkta devam edecek. Bu arayışa ortak olacak olan çocuklar, hem kuklacıya yol arkadaşı olacaklar hem de kendi masallarını anlatıp, el kuklalarıyla kendi oyunlarını oynayacak. Yetişkinlerinde dâhil olabileceği "Yeni Oyunların Peşinde" kukla tiyatrosuyla hem çocuklar hem de yetişkinler beden kuklası sokak tiyatrosu fikriyle tanışacak.

Festival boyunca tiyatro gösterimleri öncesinde gerçekleştirilecek sahne performanslarının üçüncüsü olan “Masal Dünyası” ile de çocuklar etkinliğin yapılacağı parkı, masal dünyası olarak hayal edecek ve masal diyarlarının renkli dünyasına bir yolculuk yapacak.

FESTİVAL PROGRAMI PERFORMANS SAHNE / RİTMİNİ YAKALA 24-28 Haziran, 2-6 Temmuz 19.30 MASALCI FİOLA’NIN KUKLALARI YENİ OYUNLARIN PEŞİNDE 25, 27, 29 Haziran; 1, 3, 5, 7, 9 Temmuz 19.30 MASAL DÜNYASI 26-30 Haziran; 4-8 Temmuz 19.30 HASTALIK HASTASI

HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi 25 Haziran 21.00 FIRTINA ÇOCUK

Talimhane Tiyatrosu 26 Haziran 21.00 KÜÇÜK PRENS

Anya Manya Kumpanya

27 Haziran 21.00 ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

Tiyatro Mask 28 Haziran 21.00 DÜNYA BİZİM EVİMİZ

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu

29 Haziran 21.00 THE ILLUSIONIST - ENVER ERTAŞ

Ertaş Yapım 30 Haziran 21.00 KUĞU GÖLÜ ÇOCUK TİYATROSU

Öykü Sanat 01 Temmuz 21.00 SEVİMLİ DOSTLAR

BKM Mutfak 02 Temmuz 21.00 OLİVER TWİST

Tiyatro We 03 Temmuz 21.00 KABUK

Atta Festival 04 Temmuz 21.00 BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ'UN BAHÇESİ

Tiyatro Gülgeç 05 Temmuz 21.00 ISLAK ÇALAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Çizgi Kukla Çocuk Tiyatrosu 06 Temmuz 21.00 MAHŞERİ CÜMBÜŞ ÇOCUK

Mahşeri Cümbüş 07 Temmuz 21.00 GALAKSİ YOLCUSU KALMASIN

Primat Atölye 08 Temmuz 21.00 CEKO İLE PEPO

Uygur Çocuk Tiyatrosu 09 Temmuz 21.00

(EMK)