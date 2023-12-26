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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 15:07
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 15:07
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Kadıköy’de bina çöktü: Bir işçi molozların altında kaldı

Yaralı olarak kurtulan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kadıköy’de bina çöktü: Bir işçi molozların altında kaldı
Fotoğraf: Caferağa Mahallesi sakinleri

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'taki bir binada, bugünkü kontrollü yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

İşçi, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. (TY)

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