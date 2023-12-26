Kadıköy’de bina çöktü: Bir işçi molozların altında kaldı
Yaralı olarak kurtulan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'taki bir binada, bugünkü kontrollü yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
İşçi, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. (TY)