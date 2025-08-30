Kadıköy’de Afet Koordinasyon Alanının konut ihalesine çıkarılması protesto edildi

Kadıköy’de mahallelinin afet durumlarında toplanma ve koordinasyon alanı olarak kullandığı Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından konut yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Karara tepki gösteren Caferağa Mahallesi sakinleri, dün Moda Bostanı’nda basın açıklaması yaptı.

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı tarafından okunan açıklamada, 11.775 metrekare büyüklüğündeki alanın içerisinde Moda Bostanı, muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, belediye temizlik işleri birimi, afet toplanma alanı, çocuk parkı, halı sahalar ve 300 araçlık otopark bulunduğu hatırlatıldı.

Dağıstanlı, alanın Ali Oğlu Hüseyin Vakfı’na ait olduğunu ve Kasım 2024’te ilk ihale ilanının yayımlandığını ancak ertesi gün kaldırıldığını belirtti.

Sürecin şeffaf yürütülmediğini söyleyen Dağıstanlı, "Haziran ayında Vakıflar Meclisi’nin kararını verdiği ve Bakanlık onayının alındığı ortaya çıktı. Ancak biz bu gelişmelerden ancak ihale dokümanlarını incelediğimizde haberdar olabildik" dedi.

“Son yeşil alanımız”

Mahalleli, afet toplanma alanı olmasının yanı sıra kentsel ve arkeolojik sit alanı içinde yer alan parselin lüks konut projesine dönüştürülmek istendiğini vurguladı. Dağıstanlı, imar planlarında kamu yararına kullanımın öngörüldüğünü hatırlatarak, ilgili belediyeler ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan görüş alınmadan ihalenin yapılmasının usule aykırı olduğunu ifade etti.

“Yapı stokunun %84’ü 2000 yılı öncesine ait olan mahallemizde afet riskleri çok yüksek. Bu alan, deprem anında mahallemizin tek koordinasyon sahasıdır. Buradan vazgeçmeyeceğiz” diyen mahalleli, yerel yönetimlere de çağrı yaptı.

“Mücadele edeceğiz”

Caferağa Mahallesi sakinleri, ihaleye karşı hem hukuki hem de fiili mücadele başlatacaklarını belirtti. Açıklama şöyle:

“Biz Caferağa Mahalleliler, hem bu alanda fiziken hem de hukuken haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Daha önce yaptık, yine yaparız. Ancak bu hatadan dönülmesi için en güçlü iradenin yerel yönetimlerde olduğunun da farkındayız.”

Mahalleliler, süreci sosyal medya üzerinden duyurmaya devam edeceklerini belirtirken, 11 Eylül’de yapılması planlanan ihalenin iptali için mücadele edeceklerini açıkladı.

(EMK)