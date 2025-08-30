ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 15:34
2 dk Okuma

Kadıköy’de Afet Koordinasyon Alanının konut ihalesine çıkarılması protesto edildi

Mahalleliler, süreci sosyal medya üzerinden duyurmaya devam edeceklerini belirtirken, 11 Eylül’de yapılması planlanan ihalenin iptali için mücadele edeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadıköy’de Afet Koordinasyon Alanının konut ihalesine çıkarılması protesto edildi
Fotoğraf: Barış Antik / CHP Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi

Kadıköy’de mahallelinin afet durumlarında toplanma ve koordinasyon alanı olarak kullandığı Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından konut yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Karara tepki gösteren Caferağa Mahallesi sakinleri, dün Moda Bostanı’nda basın açıklaması yaptı.

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı tarafından okunan açıklamada, 11.775 metrekare büyüklüğündeki alanın içerisinde Moda Bostanı, muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, belediye temizlik işleri birimi, afet toplanma alanı, çocuk parkı, halı sahalar ve 300 araçlık otopark bulunduğu hatırlatıldı.

Dağıstanlı, alanın Ali Oğlu Hüseyin Vakfı’na ait olduğunu ve Kasım 2024’te ilk ihale ilanının yayımlandığını ancak ertesi gün kaldırıldığını belirtti.

Sürecin şeffaf yürütülmediğini söyleyen Dağıstanlı, "Haziran ayında Vakıflar Meclisi’nin kararını verdiği ve Bakanlık onayının alındığı ortaya çıktı. Ancak biz bu gelişmelerden ancak ihale dokümanlarını incelediğimizde haberdar olabildik" dedi.

“Son yeşil alanımız”

Mahalleli, afet toplanma alanı olmasının yanı sıra kentsel ve arkeolojik sit alanı içinde yer alan parselin lüks konut projesine dönüştürülmek istendiğini vurguladı. Dağıstanlı, imar planlarında kamu yararına kullanımın öngörüldüğünü hatırlatarak, ilgili belediyeler ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan görüş alınmadan ihalenin yapılmasının usule aykırı olduğunu ifade etti.

“Yapı stokunun %84’ü 2000 yılı öncesine ait olan mahallemizde afet riskleri çok yüksek. Bu alan, deprem anında mahallemizin tek koordinasyon sahasıdır. Buradan vazgeçmeyeceğiz” diyen mahalleli, yerel yönetimlere de çağrı yaptı.

“Mücadele edeceğiz”

Caferağa Mahallesi sakinleri, ihaleye karşı hem hukuki hem de fiili mücadele başlatacaklarını belirtti. Açıklama şöyle:

“Biz Caferağa Mahalleliler, hem bu alanda fiziken hem de hukuken haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Daha önce yaptık, yine yaparız. Ancak bu hatadan dönülmesi için en güçlü iradenin yerel yönetimlerde olduğunun da farkındayız.”

Mahalleliler, süreci sosyal medya üzerinden duyurmaya devam edeceklerini belirtirken, 11 Eylül’de yapılması planlanan ihalenin iptali için mücadele edeceklerini açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekoloji kent suçları caferağa dayanışması caferağa evi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git