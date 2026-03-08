ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 16:35 8 Mart 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 16:44 8 Mart 2026 16:44
Okuma Okuma:  3 dakika

Kadıköy’de 8 Mart buluşması: LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı

Büyük Kadın Buluşması’nda bir LGBTİ+ aktivisti polisler tarafından takip edilerek gözaltına alındı. Kadın Savunma Ağı’nın pankartı, gökkuşağı renkleri barındırdığı gerekçesiyle alana alınmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadıköy’de 8 Mart buluşması: LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı
Fotoğraf: kaosgl1.org

İstanbul’da kadınlar ve LGBTİ+’lar, 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen Büyük Kadın Buluşması’nda bir araya geldi.

Kadıköy’de düzenlenen buluşma öncesinde Boğa Heykeli’nden İskele Meydanı’na yürüyen kadınlar ve LGBTİ+’lar, alanda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada LGBTİ+’lara yönelik baskılara dikkat çeken bir aktivist, polisler tarafından takip edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Kadın Savunma Ağı’nın pankartı, gökkuşağı renkleri barındırdığı gerekçesiyle alana alınmadı.

“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
Bugün 11:10

“Cinsiyet kimliklerimiz üzerindeki baskıyı kabul etmiyoruz”

Kaos GL’nin haberine göre, LGBTİ+’lara yönelik baskılara dikkat çeken açıklama şöyle:

“Transların hormona erişimi önündeki engeller ve uyum süreçlerinin önündeki zorluklar derhal ortadan kaldırılmalıdır. Nefret suçu işleyen yargı paketlerini de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimiz üzerindeki baskıyı da kabul etmiyoruz.

“Bizler çoğu zaman yalnız bırakılmaya çalışılan, görünmez kılınmak istenen susturulmak istenenleriz, ama bugün sadece var olduğumuzu göstermek için değil, aynı zamanda bir gerçeği hazırlatmak, susmanızı isteyenlere rağmen konuşmak için buradayız, çünkü bu ülkede hayatlarımızın nasıl hedef haline getirildiğini, göz göre göre yok edildiğini hepimiz biliyoruz. Hande Kader genç bir trans kadındı, İstanbul Onur Yürüyüşü’nde polis şiddetine karşı direnirken çekilen fotoğrafı hepimizin hafızasına kazınmıştı, bir yıl sonra ortadan kayboldu. Bedeni ormanlık alanda yakılmış halde buldu.

26 kurumdan ortak tepki: Gürlek’in sinyalini verdiği 'LGBTİ+ karşıtı yasa' insan haklarına aykırı
26 kurumdan ortak tepki: Gürlek’in sinyalini verdiği 'LGBTİ+ karşıtı yasa' insan haklarına aykırı
5 Mart 2026

“Lubunyalar ve translar intihara zorlanıyor”

“Dora Özer Antalya'da yaşayan genç bir trans kadındı, bir gece evine giren bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağla Joker, İstanbul'da yaşayan bir trans kadında bir erkek tarafından silahla vurularak acımasızca öldürüldü. Bu isimler sadece isim değil bu isimler bu ülkenin utancıdır. Bu isimler bir zamanlar gülen, seven, hayal kuran insanlardı, bu isimler bir daha geri dönmeyecek arkadaşlarımız. Bu ülkede ecelimizle ölmemize dahi izin verilmiyor.

“Bu ülkede lubunyalar ve translar yalnız bırakılıyor. İntihara zorlanıyor. Bu ülkede lubunyalar ve translar kriminalize edilmek suretiyle hayattan koparılıyor. Ve sonra bize soruyorlar, neden böyle öfkelisiniz? Çünkü patriyarka bu ülkede şiddetle, nefretle ve yasalarla kendini yeniden üretiyor. Çünkü katiller cezasız kalıyor. Hayatlarımız mahkeme salonlarında değersizleştirilmeye çalışılıyor. Çünkü bu ülkede hayatlarımız hala korunmaya değer görülmüyor.

LGBTİ+ dernekleri: Zeynep’i hayattan koparan nefretiniz ve sistematik şiddetinizdir
LGBTİ+ dernekleri: Zeynep’i hayattan koparan nefretiniz ve sistematik şiddetinizdir
2 Mart 2026

“Korkudan değil, hayattan tarafız”

“Öfkeliyiz, çünkü iş bulmak ev bulmak hayatta kalmak bizim için hala bir mücadele. Evet öfkeliyiz, çünkü varoluşumuz hala hedef gösteriliyor. Öfkeli olmamızın bir sebebi daha var, bu ülke bize birçok arkadaşımızın adını mezar taşlarından öğrenmeyi dayattı.

“Hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Nefret politikalarına, hayatlarımızı daraltmaya çalışan yasalara, hormonlarımıza ve bedenlerimize hiçbir engele boyun eğmeyeceğiz. Biz korkudan değil, hayattan tarafız.”

160 kurumdan ortak açıklama: LGBTİ+ hakları için yan yanayız
160 kurumdan ortak açıklama: LGBTİ+ hakları için yan yanayız
25 Şubat 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2026 LGBTİ+ aktivistler lgbti+ hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git