Kadıköy’de 8 Mart buluşması: LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı

İstanbul’da kadınlar ve LGBTİ+’lar, 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen Büyük Kadın Buluşması’nda bir araya geldi.

Kadıköy’de düzenlenen buluşma öncesinde Boğa Heykeli’nden İskele Meydanı’na yürüyen kadınlar ve LGBTİ+’lar, alanda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada LGBTİ+’lara yönelik baskılara dikkat çeken bir aktivist, polisler tarafından takip edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Kadın Savunma Ağı’nın pankartı, gökkuşağı renkleri barındırdığı gerekçesiyle alana alınmadı.

“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”

“Cinsiyet kimliklerimiz üzerindeki baskıyı kabul etmiyoruz”

Kaos GL’nin haberine göre, LGBTİ+’lara yönelik baskılara dikkat çeken açıklama şöyle:

“Transların hormona erişimi önündeki engeller ve uyum süreçlerinin önündeki zorluklar derhal ortadan kaldırılmalıdır. Nefret suçu işleyen yargı paketlerini de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimiz üzerindeki baskıyı da kabul etmiyoruz.

“Bizler çoğu zaman yalnız bırakılmaya çalışılan, görünmez kılınmak istenen susturulmak istenenleriz, ama bugün sadece var olduğumuzu göstermek için değil, aynı zamanda bir gerçeği hazırlatmak, susmanızı isteyenlere rağmen konuşmak için buradayız, çünkü bu ülkede hayatlarımızın nasıl hedef haline getirildiğini, göz göre göre yok edildiğini hepimiz biliyoruz. Hande Kader genç bir trans kadındı, İstanbul Onur Yürüyüşü’nde polis şiddetine karşı direnirken çekilen fotoğrafı hepimizin hafızasına kazınmıştı, bir yıl sonra ortadan kayboldu. Bedeni ormanlık alanda yakılmış halde buldu.

“Lubunyalar ve translar intihara zorlanıyor”

“Dora Özer Antalya'da yaşayan genç bir trans kadındı, bir gece evine giren bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağla Joker, İstanbul'da yaşayan bir trans kadında bir erkek tarafından silahla vurularak acımasızca öldürüldü. Bu isimler sadece isim değil bu isimler bu ülkenin utancıdır. Bu isimler bir zamanlar gülen, seven, hayal kuran insanlardı, bu isimler bir daha geri dönmeyecek arkadaşlarımız. Bu ülkede ecelimizle ölmemize dahi izin verilmiyor.

“Bu ülkede lubunyalar ve translar yalnız bırakılıyor. İntihara zorlanıyor. Bu ülkede lubunyalar ve translar kriminalize edilmek suretiyle hayattan koparılıyor. Ve sonra bize soruyorlar, neden böyle öfkelisiniz? Çünkü patriyarka bu ülkede şiddetle, nefretle ve yasalarla kendini yeniden üretiyor. Çünkü katiller cezasız kalıyor. Hayatlarımız mahkeme salonlarında değersizleştirilmeye çalışılıyor. Çünkü bu ülkede hayatlarımız hala korunmaya değer görülmüyor.

“Korkudan değil, hayattan tarafız”

“Öfkeliyiz, çünkü iş bulmak ev bulmak hayatta kalmak bizim için hala bir mücadele. Evet öfkeliyiz, çünkü varoluşumuz hala hedef gösteriliyor. Öfkeli olmamızın bir sebebi daha var, bu ülke bize birçok arkadaşımızın adını mezar taşlarından öğrenmeyi dayattı.

“Hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Nefret politikalarına, hayatlarımızı daraltmaya çalışan yasalara, hormonlarımıza ve bedenlerimize hiçbir engele boyun eğmeyeceğiz. Biz korkudan değil, hayattan tarafız.”

