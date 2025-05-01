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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 15:14
4 dk Okuma

Kadıköy’de 1 Mayıs: İşçiler sokakta, talepler alanlarda

"Ürettiğimiz değeri adaletli bölüştüğümüz, asgari ücrete ve asgari yaşamaya mahkûm kalmadığımız bir hayat mümkün!"

Evrim Kepenek
KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kadıköy’de 1 Mayıs: İşçiler sokakta, talepler alanlarda
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde “Emek, barış, demokrasi, adalet için biz kazanacağız” sloganıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda kutlandı.

Kutlamalar için binlerce işçi sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Kadıköy’e yürüyüş öncesi Numune Hastanesi ve Söğütlüçeşme güzergâhlarında bir araya gelen işçiler, taleplerini slogan, pankart ve dövizlerle dile getirdi.

CHP'nin pankartı engellendi

Miting alanı gece saatlerinden itibaren güvenlik ablukasına alındı. Bölgede bariyerler kuruldu, girişlerde kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Polis ekipleri ayrıca pankart denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, CHP’li gençlerin taşıdığı “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankarta izin verilmedi. 

Duruma tepki gösteren CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, pankartın içeriğinde hakaret bulunmadığını belirterek, “Gençlerimizin özgürce ifade ettiği mizahi mesajlara uygulanan bu yasak, ülkemizdeki baskı rejiminin göstergesidir. Mücadelemiz sürecek” dedi.

Tutuklu gazeteciler de unutulmadı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı kortejin en önünde yürüdü. 

“İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarıyla yürüyüşe geçen kitleler, mitingin düzenleneceği İskele Meydanı’na doğru hareket etti.

İşçilerin taşıdığı dövizlerde “Kıdem tazminatıma dokunma”, “İnsanca yaşam, güvenceli iş”, “Kadınlar kazanacak” gibi mesajlar öne çıkıyor. Eylemde sık sık “AKP mezara, halk iktidara” sloganı atıldı.

Öte yandan, Kadıköy sokaklarındaki polis yoğunluğu ve barikatları dikkat çekti.

Yürüyüşün ardından başlayan miting, saygı duruşuyla açıldı. Ardından Ruhi Su Dostlar Korosu sahne aldı.

1 Mayıs 2025 Manifestosu

Siyasi parti ve sendika temsilcilerinin söz aldığı mitingde, DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin hazırladığı "1 Mayıs 2025 Manifestosu" okundu:

Biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz.

Biz işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, hekimler, emekliler, gençler, kadınlar…

Bugün ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında buluştuk.

İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak 1 Mayıs meydanlarına aktık.

Kendini bu ülkenin sahibi sananlara, halktan büyük bir güç olmadığını bir kez daha gösterdik.

Biz tüm renklerimiz ve farklılıklarımızla Türkiye’yiz.

Ve bugün 1 Mayıs meydanlarında başka bir yaşamın, başka bir Türkiye’nin müjdesini vermek için bir aradayız.

Bugün 1 Mayıs alanlarında bir kez daha tanık oluyoruz ki ülkemizde yepyeni bir güneş doğuyor, mutlu bir hayat filizleniyor.

1 Mayıs alanlarından bir kez daha ilan ediyoruz ki: Zorbaların değil işçilerin, emekçilerin, halkın egemen olduğu bir ülke mümkün!

Ürettiğimiz değeri adaletli bölüştüğümüz, asgari ücrete ve asgari yaşamaya mahkûm kalmadığımız bir hayat mümkün!

Demokratik haklarımızı kullanabildiğimiz; sendikalı olabildiğimiz, grevlerin yasaklanmadığı; itiraz edenin, hakkını savunanın kapısına gece yarısı kimsenin dayanmadığı bir ülke mümkün!

Çalışırken ölmediğimiz, sağlığımızı kaybetmediğimiz, tükenmediğimiz, tacize- şiddete-ayrımcılığa uğramadığımız, 8 saat insanca çalışıp, 8 saat insanca dinlenip, 8 saat insanca yaşadığımız bir hayat mümkün!

Onlarca yıl çalıştıktan sonra emekli olabildiğimiz, emeklilik hakkımızın gasp edilmediği, emekli olunca çalışmak zorunda kalmadığımız, emeklisini insanca yaşatan bir ülke mümkün!

Sokaklarda, işyerinde şiddetin, tacizin olmadığı; kadınların güvencesiz ve esnek çalışmaya mahkûm edilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulandığı, 190 sayılı ILO sözleşmesinin onaylandığı bir hayat mümkün! Ülke kaynaklarının sermaye için, rantçılar için, savaş için, siyasi rakipleri tasfiye etmek için değil, bizi, 86 milyonu insanca yaşatmak için kullanıldığı bir ülke mümkün!

Kimsenin ikinci sınıf vatandaş olmadığı; dilimize, inancımıza, kimliğimize, kökenimize bakılmadan hepimizin tüm renklerimizle eşit yurttaşlar olduğumuz; özgürce siyaset yapabildiğimiz ve örgütlenebildiğimiz, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşadığımız bir hayat mümkün!

Çocuklarımızın okula aç gitmediği; öğretmenlerin bir gecede sürgün edilmediği; diplomaların tek kişinin emriyle iptal edilmediği bir ülke mümkün!

Yıllarca çalışıp, okullar bitirip, en zor sınavları geçip “mülakat” adı verilen tek adama sadakat sınavına maruz kalmadığımız, KHK’larla bir sabah işsiz kalmadığımız; çalışma hakkımız başta olmak üzere kazanılmış haklarımızın korunduğu bir hayat mümkün!

Gazetecilerin, sendikacıların, sanatçıların, akademisyenlerin, belediye başkanlarının/eş başkanlarının, muhalif siyasetçilerin, gençlerin hapse atılmadığı, özgür bir Türkiye mümkün!

Büyük bölümü deprem bölgesindeki bir ülkede, felaketi çaresizce beklemediğimiz, rantı değil doğayı ve yaşamı korumayı hedefleyen bir ülke mümkün!

Tek bir kişinin değil, kayyumcuların değil, halkın söz ve karar sahibi olduğu bir düzen mümkün; gerçek bir demokrasi mümkün!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce 1 Mayıs alanından aynı anda hep beraber ilan ediyoruz:

Emeğin, demokrasinin, adaletin, barışın, eşitliğin, laikliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir düzeni kuracağız.

Yeter ki birlik olalım, yeter ki mücadele edelim. Yeter ki tek başına olmadığımızı bilelim, kurtuluş için hep beraber olalım.

Yeter ki hep beraber yürüyenlerin gür sesini duyuralım, birleşik mücadelenin gücünü gösterelim!

2025 yılında 1 Mayıs meydanlarında milyonlar kendisinin, çocuklarının ve ülkenin geleceği için söz veriyor:

Yarından tezi yok, bu meydandan ayrılır ayrılmaz nerede çalışıyorsak, nerede yaşıyorsak, nerede mücadele ediyorsak orada örgütleneceğiz.

Gücümüzün birliğimizden geldiğini bilecek ve örgütlü olacağız.

Örgütlenerek kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız, halkın birleşik mücadelesi kazanacak, mutlaka ama mutlaka BİZ KAZANACAĞIZ!

Biz kazandığımızda, demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, emek kazanacak, bu ülke, bu halk kazanacak!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Miting, Grup Munzur konseriyle sona erdi. (EMK/TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 kadıköy DİSK KESK TTB
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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