Kadıköy ile Petah Tikva arasındaki 'kardeş şehir' protokolü iptal edildi

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye'nin, çeşitli il ve ilçe belediyeleri ile İsrail’deki bazı kentler arasındaki 'kardeş şehir' protokollerinin sonlandırılması hedefiyle yürüttüğü mücadelede bir kazanım daha sağlandı.

Kadıköy Belediye Meclisi bugünkü toplantısında, İsrail'in Petah Tikva Belediyesi’yle 2007’de yapılmış olan 'kardeş şehir' protokolünün iptalini görüştü.

Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen teklif yazısında, Petah Tikva Belediyesi'yle yapılan 'kardeş şehir' protokolünün "yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle" yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi, ‘kardeş şehir’ protokolünün sonlandırılmasına oybirliği ile karar verdi.

📢 BDS Türkiye’nin (@israileboykot) talebine olumlu yanıt veren Kadıköy Belediye Meclisi, İsrail’in Petah Tikva kentiyle olan 'kardeş şehir' protokolünü iptal ettihttps://t.co/IjxpqYn8eT pic.twitter.com/70Sqon3UTV — bianet (@bianet_org) June 7, 2024

“Filistin’de etnik temizliğin ilk başladığı yerlerden”

BDS Türkiye, “Filistin halkına uygulanan etnik temizliğin ilk başladığı yerlerden biri olan ve ilk Siyonist kafileler tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin ev ve arazileri üzerine kurulmuş olan” Petah Tikva’daki belediyeyle ‘kardeş kent’ protokolünün sonlandırılması için Kadıköy Belediyesi’ne resmi talepte bulunmuştu.

Daha önce Adana ve Antalya büyükşehir belediyeleri, İsrail’in Beerşeba ve Bat Yam kentleriyle olan 'kardeş şehir' protokollerini iptal etmişti.

Türkiye’de hâlihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Edirne Belediyesi ile Bat Yam Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi arasında kardeş şehir/kardeş belediye anlaşmaları yürürlükte bulunuyor.

BDS Türkiye, söz konusu belediyelere 'kardeş şehir' protokollerini sonlandırma çağrısı yapıyor.

*BDS Türkiye'nin Kadıköy Belediyesi önündeki eylemi, 2 Mart 2024. (Fotoğraf: bdsturkiye.org)

Kardeş şehir nedir? Türkiye Belediyeler Birliği'nde yer alan tanıma göre; iki kent, ülke, il, vilayet, bölge ve hatta coğrafi ve politik olarak uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasında kültürel ve ticari bağların teşvik edilmesini amaçlayan yasal ve sosyal anlaşmalardır.

(VC)