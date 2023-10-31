Kadıköy'de müzisyeni öldüren sanığa müebbet hapis

Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan Kürt müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Caymaz hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Cihan Aymaz'ın 2 Mayıs'ta Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı, sanığın da bağırarak şarkı çalmasını istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği anlatıldı.

"Cihan, dünyaya bakışını türküleriyle haykıran bir çocuktu"

“Kasten öldürme”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre iddianamede, sanık Caymaz'ın hedef aldığı maktulü bıçakla yaraladığı, ittirdiği Aymaz'ın denize düştüğü aktarıldı.

Sanığın maktulün arkasından denize atladığı belirtilen iddianamede, sudan çıkarılan Cihan Aymaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından tutuklanan sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. (TY)