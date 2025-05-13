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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 08:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 08:12
2 dk Okuma

Kadıköy'de erkek şiddeti protestosu: Nagihan'ın hesabını soracağız

Genç Feministlerden Akşahin, olayın aile yapısı ve hükümetin “aileyi kutsayan” politikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ChatGPT: Bu fotoğraf bir protesto ya da eylem sırasında çekilmiş. Görselde birçok kişi mor renkli bayraklar taşıyor. Bayraklarda kadın hareketlerine ait logolar ve yazılar yer alıyor.
Fotoğraf: MA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kütahya’da yaklaşık bir yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’u, dayısı Yaşar T.'nin öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından İstanbul Kadıköy’de bir protesto düzenledi.

Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Genç Feministler Federasyonu üyesi Güneş Fadime Akşahin, Nagihan’ın öldürülmeden önce yaşadığı evin bahçesindeki kuyuya atıldığını ve üzerine beton döküldüğünü belirtti.

Akşahin, “Soruşturma dosyasında evde cinayetin planlandığı, neredeyse tüm aile bireylerinin olaydan haberdar olduğu yer alıyor. Ancak buna rağmen bir yıl boyunca aile üyeleri baş şüpheli olarak görülmedi” dedi.

Akşahin, olayın aile yapısı ve hükümetin “aileyi kutsayan” politikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. “Her ‘aile kutsaldır’ dendiğinde kadınlar ölüyor, çocuklar istismara uğruyor” diyen Akşahin, aile kurumunun kadınlar üzerindeki baskının bir aracı haline geldiğini ve sorgulanması gerektiğini söyledi. “Patriarkal düzenin bir parçası olan aileyi tartışacağız. Nagihan’ın hesabını soracağız” diye ekledi.

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(EMK)

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