Kadıköy'de erkek şiddeti protestosu: Nagihan'ın hesabını soracağız

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kütahya’da yaklaşık bir yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’u, dayısı Yaşar T.'nin öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından İstanbul Kadıköy’de bir protesto düzenledi.

Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Genç Feministler Federasyonu üyesi Güneş Fadime Akşahin, Nagihan’ın öldürülmeden önce yaşadığı evin bahçesindeki kuyuya atıldığını ve üzerine beton döküldüğünü belirtti.

📍 İstanbul



"Aile, Nagihan'ı öldürmelerine rağmen 1 yıl boyunca sorumlu görülmeyen kurumdur. Aile, politik mücadeleye katılmak istediğimizde önümüzü kesen bir kurumdur."



🟣Genel temsilcimiz Güneş Akşahin (@gunes_aksahin), #NagihanUyğur için Kadıköy'deki eylemimizde konuştu. pic.twitter.com/8PnZpN2hQF — Genç Feministler Federasyonu (yeni) (@genc_feminist) May 12, 2025

Akşahin, “Soruşturma dosyasında evde cinayetin planlandığı, neredeyse tüm aile bireylerinin olaydan haberdar olduğu yer alıyor. Ancak buna rağmen bir yıl boyunca aile üyeleri baş şüpheli olarak görülmedi” dedi.

Akşahin, olayın aile yapısı ve hükümetin “aileyi kutsayan” politikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. “Her ‘aile kutsaldır’ dendiğinde kadınlar ölüyor, çocuklar istismara uğruyor” diyen Akşahin, aile kurumunun kadınlar üzerindeki baskının bir aracı haline geldiğini ve sorgulanması gerektiğini söyledi. “Patriarkal düzenin bir parçası olan aileyi tartışacağız. Nagihan’ın hesabını soracağız” diye ekledi.

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(EMK)