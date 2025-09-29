Kadıköy'de 3500 öğrenciye kırtasiye desteği

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı sebebi ile çocukları ilkokula yeni başlayan ailelere Kadıköy Belediyesi kırtasiye malzemesi sağlayarak destek oldu.

Kadıköy Belediyesi, 9 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında Kadıköy ilçesindeki 27 devlet okulunda eğitim gören yaklaşık 3 bin 500 1.sınıf öğrencisine verdiği pakette kalem, silgi, kalemtıraş, defter, resim defteri, kalem kutu, kuru boya ve pastel boya gibi malzemeler bulunuyor.

"Eğitim hayatlarına destek olmaya çalışıyoruz"

Bu kapsamda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı 30 Ağustos İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı öğrencilere seslenerek verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili öğrenciler 2024-2025 Eğitim yılı başladı. Hepinize bu dönemde yüksek başarılar diliyorum. Kadıköy Belediyesi olarak ilçemizde yeni eğitim ve öğretime başlayan yaklaşık 3500 öğrencimize kırtasiye seti dağıtarak eğitim hayatlarına destek olmaya çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi olarak, Mesut başkan olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim.”

(NÖ)