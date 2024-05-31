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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 12:11
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Kadıköy Çevre Festivali başladı

Panel, söyleşi, atölye, gösteri, konser gibi birçok etkinliğin yer aldığı festival, 2 Haziran’a dek sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadıköy Çevre Festivali başladı
Fotoğraf: Nükleer Karşıtı Platform

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl “Sürdürülebilirlik” temasıyla yedincisini düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali, bugün Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. 

2 Haziran’a dek sürecek 2024 Çevre Festivali'nde paneller, söyleşiler, atölyeler, gösteriler, konserler gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

Festival kapsamında bu yıl kentin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde gelişmesini ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen programlar hazırlandı. Festival kapsamında düzenlenecek programlarda çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve toplumun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin önemi vurgulanacak.

Stantlar

Festivalde aralarında BERLIN FRIEDRICHSHAIN-Kreuzberg Belediyesi, Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri, Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kadıköy Kent Konseyi, Ulusal Tohum Merkezi, TEMA Kadıköy Şubesi, İklim Öncüleri-Genç İklim Hareketi, Potlaç Kadın Kooperatifi, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Yeryüzü Derneği ve Validebağ Günüllüleri’nin de yer aldığı birçok kurum stant açacak.

Üç gün boyunca “Sürdürülebilir Şehir: Geleceğe Emek Ver” sloganı ile çevre dostlarını bir araya getirecek olan 2024 Kadıköy Çevre Festivali ile detaylı bilgi almak için burayı tıklayın. (TY)

Kadıköy Belediyesi kadıköy çevre festivali sürdürülebilirlik
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