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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 16:37
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Kadıköy Belediyesi’nde grev: Artık yeter

İşçiler, maaşlarına yapılan yetersiz zam tekliflerine tepki göstererek, taleplerinin karşılanmaması halinde 19 Kasım’da greve başlayacaklarını açıkladılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadıköy Belediyesi’nde grev: Artık yeter

Kadıköy Belediyesi işçileri ve DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren Kadıköy Belediyesi iştirak şirketi KASDAŞ ve Sosyal Demokrat Kamu İş Verenleri Sendikası (SODEMSEN) ile dört aydır sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı.

İşçiler, maaşlarına yapılan yetersiz zam tekliflerine tepki göstererek, taleplerinin karşılanmaması halinde 19 Kasım’da greve başlayacaklarını açıkladılar.

"Kadıköy işçileri artık geçinemiyor!"

İşçiler, yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü altında ezildiklerini, aldıkları ücretlerin açlık sınırının altında kaldığını vurguluyorlar.

Açıklamada, açlık sınırının 21 bin TL, yoksulluk sınırının 71 bin TL’ye ulaştığı bir dönemde, Kadıköy Belediyesi'nde çalışan bir büro personelinin tüm ek haklarla birlikte sadece 24 bin TL, temizlik işçilerinin ise 32 bin TL kazandığına dikkat çekildi. İşçiler, bu ücretlerle Kadıköy’de yaşamanın imkânsız hale geldiğini belirterek, kirasını ödeyemeyen, öğle yemeğini dahi dışarıda yiyemeyen işçiler haline geldiklerini ifade ettiler.

"Yerel seçim sözleri unutuldu"

Açıklamada, yerel seçim öncesinde belediye emekçilerinin ücretlerinin iyileştirileceğine dair verilen sözlerin tutulmadığı, seçim sonrası bu sözlerin unutulduğu vurgulandı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin maaşlarının diğer belediyelerle kıyaslandığında en düşük seviyede kaldığına dikkat çekildi.

İşçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Kadıköy Belediyesi işçilerinin açlık sınırındaki ücretlerle geçinmeye çalıştığını dile getirdi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilere yüzde 19,30 zam teklif edilmesi büyük tepkiye neden oldu. İşçiler bu teklifin “vicdansızlık” olduğunu belirterek, krizin faturasını işçi sınıfının ödemeyeceğini vurguladılar.

"Grev kararımızı belediye binasına asıyoruz"

İşçiler, bu süreçte Kadıköy Belediyesi yönetimine son bir uyarı yaparak, taleplerinin karşılanmaması halinde 19 Kasım’da greve gideceklerini duyurdular. İnsanca yaşanabilecek bir ücret talebinde ısrar eden işçiler, işverenin işçi sınıfının geleceğini ipotek altına almaya çalıştığını öne sürdüler.

"Diğer belediye işçileriyle el ele mücadele edeceğiz"

Kadıköy işçileri, İstanbul’daki Kartal, Ataşehir, Maltepe, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki işçilerle dayanışma içinde olacaklarını belirterek, bu mücadelenin bütün işçi sınıfının mücadelesi olduğunu ifade ettiler.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
işçi hakları emek DİSK - AR DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu
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