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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 09:51
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 10:07
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Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, hakkında AKP Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Kadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AKP'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Kadıköy Belediyesi AKP Meclis belediye meclis üyesi belediye meclisi
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