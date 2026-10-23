Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı YENİ Parti'ye katıldı

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 23 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı.

Kösedağı, kararını dün (22 Ekim) sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyurdu. Paylaşımında "YENİ bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Geçen ay CHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatan Kösedağı, bu süreçte Kadıköylülerle görüşerek kararını verdiğini söyledi.

YENİ Parti, Üsküdar’da başkanvekilliği seçimini boykot ediyor

30 meclis üyesi de katıldı

Kösedağı, Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki 36 üyeden 30'unun kendisiyle birlikte YENİ Parti'ye katılma kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa girdiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim."

Kösedağı, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti:

Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katılarak devam edeceğimi sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun.

Kösedağı'nın açıklamasına göre, belediye meclisi üyelerinin büyük çoğunluğu da parti değişikliği kararına katıldı.

(NÖ)