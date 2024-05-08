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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 13:22
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 14:05
2 dk Okuma

KADEM'den Yeni Şafak'a: Bir çocuğun ahı her şeyin üstündedir

“Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KADEM'den Yeni Şafak'a: Bir çocuğun ahı her şeyin üstündedir
Fotoğraf: Nur Kaya/bianet-arşiv

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Yeni Şafak gazetesinin, tarikat lideri Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirme adı altında istismar ettiği davaya müdahil olan avukat Canan Sarı'yı hedef almasına tepki gösterdi. 

"Gerçeklik payı yok"

KADEM'den yapılan yazılı açıklama özetle şöyle:

"6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir İFTİRAYA maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Avukat Canan Sarı’ya yönelik ithamların "Hiçbir gerçeklik payı yok."

"Av. Canan Sarı, KADEM’in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: YER VE GÖK ADALETLE AYAKTA DURUR! Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir"

Yeni Şafak'ta bugün yayımlanan "Hem avukat hem savcı hem hakim!" başlıklı haberde KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve mağdur çocuğun avukatı Canan Sarı'nın, "nüfuzunu kullanarak yargıyı baskı altına almaya çalıştığı", "sanıkların lehine sonuçlar doğurabilecek taleplere engel olduğu", "FETÖ ile bağlantısı olduğu" iddia edildi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar bulunuyor. 

(EMK)

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