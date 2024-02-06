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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 16:09
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KADAV: Halkın çaresizliği seçim malzemesi yapıldı

Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yayımladı: “Yastayız isyandayız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KADAV: Halkın çaresizliği seçim malzemesi yapıldı
Fotoğraf: Kadın İşçi

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklama yayımladı.

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"Yaşamı yeniden düzenleyenler kadınlardı"

Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Bir yılda katlanarak artan öfkemizin nedeni kaçınılmaz bir doğa olayı olan depreme değil elbette. Depremi afete dönüştüren beceriksizlik, fırsatçılık, ayrımcılık, kayırmacılık, rantçılık ve işini yapmamakta adeta birbiri ile yarışan devlet kurumlarına. Öfkemiz en çok da; afetin değil halkın algılarının yönetilmeye çalışılmasına, çaresiz bırakılan halkların çaresizliğinin seçim malzemesi yapılmasına.

“Ailedeki hastayı, yaşlıyı, çocuğu, deprem nedeniyle bakım gerektiren konuma gelen aile üyesini bakıp besleyenler, yaşam alanlarını yeniden düzenleyenler, temizleyen yaşanır hale getirenler onlardı.”

“Dünyanın en eski özgürlük mücadelesini vermekte olan kadınlar afet koşullarından hayat çıkarma bilgisine yüzyıllardır sahipler. İğneyle kuyu kazar gibi sabırla üretmeyi, birbirlerine köklerinden su veren ağaçlar gibi dayanışmayı, dallarını biri birine yaslayarak fırtınaya dayanmayı, toprağa cemre düştüğünü bilen minnacık tohumlar gibi, hayat bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarıyorlar."

"Tarih boyunca her türlü afetlerden hem en çok zararı gören hem de yıkılan hayatları onaran kadınlardı. Ailedeki hastayı, yaşlıyı, çocuğu, deprem nedeniyle bakım gerektiren konuma gelen aile üyesini bakıp besleyenler, yaşam alanlarını yeniden düzenleyenler, temizleyen yaşanır hale getirenler onlardı."

"Ama çağımızda artık bu hayat bilgisinin kölesi olmak istemiyorlar. Hayatın tüm yükünü eşit paylaştıkları, emeklerinin değerinin ve hakkının görüldüğü bir dünyada yaşamak istiyorlar. Hayatlarının ve haklarının üzerine çökmeye, sistemin çarkını kadınların emeği ve bedeni üzerinden döndürmeye çalışanlara isyan ediyorlar. Bu haklı isyanı hangi kuvvet cebir ve şiddetle durdurabilir ki… Tarih boyunca hiç bir haklı mücadele durdurulamadı. Yasta ve isyandayız!”

(EMK)

kadın yaşam evi 6 Şubat depremleri 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN 6 Şubat depremlerinin birinci yılı kadav
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