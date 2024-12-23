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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 12:57
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 16:34
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Kaçakçılıktan kurtarılan goril yavrusu gözlem altında

Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükenmekte olan ve kaçırılmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda bulunan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kaçakçılıktan kurtarılan goril yavrusu gözlem altında
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda dün (22 Aralık) yakalanan nesli tükenmek üzere olan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul havalimanı goril yasadışı hayvan kaçakçılığı tarım ve orman bakanlığı
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