Kaçak olarak Türkiye’ye getirilen 252 papağan koruma altına alındı

Geçtiğimiz hafta (6 Ağustos) kaçak olarak İstanbul Havalimanı'na getirilen Jako türü 309 papağandan 252’si "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı"na gönderildi.

İstanbul’dan özel ekipler tarafından karayoluyla getirilen papağanların, parkta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kendilerine ayrılan özel bölümde bakımı ve tedavisi sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, yasadışı hayvan ticaretine izin vermeyeceklerini ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliğine devam edeceklerini duyurmuştu

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, kaçak olarak Türkiye’ye getirilen papağanlara özenle baktıklarını söyledi.

“Karpuz ve çekirdekle besliyoruz”

Papağanlara sevdikleri yiyecekleri verdiklerini belirten Özsöyler, şöyle dedi:

"Kargo bölümünde kafesler açıldığında, Kongo Cumhuriyeti’nden Bağdat’a kaçak yollarla gönderilmeye çalışılan kırmızı kuyruklu papağanlar olduğu tespit edildi. Sayıları 252 olan papağanlara evrak eksikliği nedeniyle el konuldu.

“Bize haber verdiler, aynı gün özel aracımızla gidip teslim aldık. Yol boyunca su kaybı, halsizlik ve bitkinlik yaşayan hayvanları tedavi ederek getirdik. Şu anda karantinaya aldık, onları karpuz ve çok sevdikleri çekirdeklerle besliyoruz. Günden güne iyileşiyor ve rahatlıyorlar. Karantina sürecini tamamladıktan sonra ziyaretçilerin görebileceği diğer kafeslere alacağız." (TY)