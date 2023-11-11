Kaçak madende ölen göçmen işçinin cenazesi yakılmış halde bulundu

Zonguldak’ta dün (10 Kasım) öğle saatlerinde ormanlık alanda yakılmış halde 50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma delil topladıktan sonra cenazeyi kimlik tespiti için cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Araştırma yapan Jandarma, ölen kişinin iki gündür kendisinden haber alamadığı için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani olduğunu belirledi.

Yapılan ön otopside, Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü, vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Nourtani’nin cesedinin de olay yerine sonradan getirildiği saptandı.

Soruşturmada ifadesi alınan tanıklardan birinin Nourtani’yi son olarak kaçak olduğu iddia edilen bir maden ocağında hareketsiz gördüğünü söylemesi üzerine Jandarma soruşturmayı derinleştirdi.

Bunun üzerine Jandarma, Nourtani’nin çalıştığı maden ocağının sahibi Enver G. ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen beş kişiyi gözaltına aldı.

800 göçmen işçi çalışıyor

Zonguldak’ın yerel gazetelerinden Pusula, Nourtani’nin üç haftadır, üç arkadaşıyla birlikte aynı madende çalıştığını yazdı.

Nourtani’nin iş cinayeti sonucu öldüğünü belirten gazete, kaçak ocağın sahibi Enver G.’nin cenazeden kurtulmak için ormanlık alana taşıdığını belirtti.

Gazete ayrıca Nourtani gibi en az 800 göçmenin kaçak maden ocaklarında çalıştırıldığını aktardı.

Denetim yapılmadığını belirten gazete, kömür üretiminde çalışan göçmenlerin yasal statüsü olmadığı için kaçak sayıldığını bu nedenle de yasal hak talep edemediklerini ifade etti.

Haberde görüşlerine yer verilen bir kişi de “Afganistan uyruklu işçiler, kömür işletmecileri için bulunmaz nimet. Yasal statüde çalışan bir işçiye en az iki asgari ücret, ona göre sigorta ödeniyor. Afganistan uyruklu işçilere asgari ücreti bile zor veriyorlar. Sigorta yok. Hiçbir hakları yok” dedi.

(HA)