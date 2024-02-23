Kaçak iskelede Ali Ağaoğlu teknesi

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), bugün Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Karacasöğüt Koyu’ndaki Global Marin'e keşfe gitti.

MUÇEP, limanın genişletme projeleri için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının iptali için dava açmıştı. Aynı koyda bulunan MUÇEV Turizm Ticaret Ltd Şirketi (MUÇEV) bir defa ÇED gerekli değildir, bir defa da ÇED olumlu kararı davalarını kaybetmişti.

MUÇEP, mühürlenen ama yıkılmayan iskeledeki keşfi esnasında Ağaoğlu’nun teknesinin bağlı olduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan MUÇEP aktivisti Halime Saman, şöyle dedi:

“İskelenin yıkılması gerekiyordu. Kaçak demirleme ve diğer işlerin devam etmesiyle birlikte kaçak marinada hizmet sunulmaya devam ediliyor. Ağaoğlu’nun teknesinin bağlanmasıyla da bu net bir şekilde görüldü. Global Marina’nın ÇED süreci devam ediyor; ama MUÇEV’inki bitti. MUÇEV davayı kaybetti. Belediyenin ve diğer yurttaşların açtığı iki davada da ÇED olumlu kararı iptal edildi.

“Ağaoğlu’nunki dışında başka tekneler de var iskelede ve bu kanuna aykırı.”

Ne olmuştu?

Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi statüsündeki koyda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV ve Global Marin şirketleri, bir süredir yat yanaşma iskelesi projeleri için çalışma yürütüyor.

Şirketler, 2021 yılından itibaren yürüttükleri projelerle Marmaris'teki Karacasöğüt Koyu'ndaki yat limanlarındaki kapasiteyi de arttırmak istiyor.

Marmaris Kent Konseyi, MUÇEP ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Karacasöğüt Koyu'nun Gökova ÖÇK Bölgesi'nde yer alması, endemik ve nadir türlere ev sahipliği yapması nedeniyle marina kapasitesinin artırılmasına karşı Karacasöğüt'te yaşayanlarla birlikte mücadele veriyordu.

Karacasöğüt Koyu arkeolojik SİT alanı ilân edildi

Koyda Helenistik döneme ait arkeolojik buluntular keşfedilmesi üzerine Marmaris Kent Konseyi ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), doğa tahribatına karşı yasal girişimlerde bulundu.

28 Eylül 2022'de SAD üyeleri tarafından koyda yapılan dalışta önemli arkeolojik buluntulara rastlandı, dalış sonuçlarının rapora dönüştürülmesi üzerine yasal süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED sürecini durdurmadı ve 29 Mayıs 2023'te proje için ÇED Olumlu kararı verdi. Bakanlık, MUÇEV yat limanı kapasite artışına onay vermenin yanı sıra aynı koyda yer alan Global Marin Yat Limanı kapasite artışı için de ÇED Gerekli Değildir kararı vermişti. (TY)