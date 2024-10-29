“Kaçak beton santrali sorumluları yargılansın”

Türkiyeli 26 ekoloji ve meslek örgütü ile siyasi partilerin ilgili komisyonları, Hatay’ın Samandağ ilçesinde çevreye zarar veren ve ruhsatsız faaliyet gösteren Gürkal Hazır Beton Santrali ile ilgili açıklama yayımladı.
Ekoloji savunucuları, açıklamada santralin kapatılması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.
“Suç işliyorsunuz”
Anayasa’nın 56. maddesi kapsamında çevreyi koruma sorumluluğunun devlet ve yurttaşlarda olduğunu hatırlatan ekoloji savunucuları, doğaya ve halk sağlığına zarar veren beton santrallerin durdurulmasını isteyerek şöyle dedi:
“Yaşamı yok oluşa sürükleyen bu santral ve Hatay’da benzer koşullarda çalışan tüm santrallerin, taş ocaklarının durdurulması ve kaldırılması ya da yurt dışında olduğu gibi çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden çalışmalarının sağlanması gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda buna göz yumanların, izin verenlerin suç işlediklerini hatırlatıyoruz.
“Demokrasi, yaşam ve doğa savunucuları olarak sürecin takipçisi olduğumuzun ve olacağımızın, hem ruhsatsız ve kaçak çalışan beton santralinin acilen kapatılmasını, hem de sağlıklı bir çevrede yaşama hakları yani Anayasal hakları için mücadele eden arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.” (TY)
Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
İmzacı kurumlar:
Adana Ekoloji Platformu
Antakya Çevre Koruma Derneği
Artur Çevre Platformu
ASİDER Antakya Şubesi
Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu
Bursa Su Kolektifi
Büyüknohutçu Dostları
DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu
Doğanın Çocukları
Doğu Akdeniz Çevre Platformu
Ekoloji Birliği
Ekoloji Politik
Eskişehir Çevre Derneği
Hatay Barınma Hakkı Platformu
Hatay Tabip Odası
İklim Adaleti Koalisyonu
Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)
Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK)
Kuzey Ormanları Savunması
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri
Muğla Çevre Platformu
Samandağ Afetzede Derneği
Samandağ Akdeniz Derneği
Samandağ Çevre Koruma Derneği
Samandağ Ekoloji Platformu
Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu