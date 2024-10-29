ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 17:29
2 dk Okuma

“Kaçak beton santrali sorumluları yargılansın”

Türkiyeli ekoloji örgütleri, Hatay’ın Samandağ ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve halk sağlığını tehdit eden beton santralin kapatılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Kaçak beton santrali sorumluları yargılansın”
Fotoğraf: DEM Parti

Türkiyeli 26 ekoloji ve meslek örgütü ile siyasi partilerin ilgili komisyonları, Hatay’ın Samandağ ilçesinde çevreye zarar veren ve ruhsatsız faaliyet gösteren Gürkal Hazır Beton Santrali ile ilgili açıklama yayımladı.

Ekoloji savunucuları, açıklamada santralin kapatılması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

Yerel halk ve Samandağ Ekoloji Platformu, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarını korumak adına santralin kapatılması için aylardır mücadele veriyor. Samandağ Belediyesi mühürlemesine rağmen santralin faaliyeti durdurulmadı ve belediye yıkım kararı alsa da karar, polis tarafından uygulanmadı. 

“Suç işliyorsunuz”

Anayasa’nın 56. maddesi kapsamında çevreyi koruma sorumluluğunun devlet ve yurttaşlarda olduğunu hatırlatan ekoloji savunucuları, doğaya ve halk sağlığına zarar veren beton santrallerin durdurulmasını isteyerek şöyle dedi:

“Yaşamı yok oluşa sürükleyen bu santral ve Hatay’da benzer koşullarda çalışan tüm santrallerin, taş ocaklarının durdurulması ve kaldırılması ya da yurt dışında olduğu gibi çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden çalışmalarının sağlanması gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda buna göz yumanların, izin verenlerin suç işlediklerini hatırlatıyoruz.

“Demokrasi, yaşam ve doğa savunucuları olarak sürecin takipçisi olduğumuzun ve olacağımızın, hem ruhsatsız ve kaçak çalışan beton santralinin acilen kapatılmasını, hem de sağlıklı bir çevrede yaşama hakları yani Anayasal hakları için mücadele eden arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.” (TY)

Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
24 Mayıs 2024

İmzacı kurumlar:

Adana Ekoloji Platformu
Antakya Çevre Koruma Derneği
Artur Çevre Platformu
ASİDER Antakya Şubesi
Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu
Bursa Su Kolektifi
Büyüknohutçu Dostları
DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu
Doğanın Çocukları
Doğu Akdeniz Çevre Platformu
Ekoloji Birliği
Ekoloji Politik
Eskişehir Çevre Derneği 
Hatay Barınma Hakkı Platformu
Hatay Tabip Odası
İklim Adaleti Koalisyonu 
Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)
Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK)
Kuzey Ormanları Savunması
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri
Muğla Çevre Platformu
Samandağ Afetzede Derneği
Samandağ Akdeniz Derneği
Samandağ Çevre Koruma Derneği
Samandağ Ekoloji Platformu
Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu

Haber Yeri
İstanbul
beton santrali hatay samandağ
ilgili haberler
Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
24 Mayıs 2024
/haber/samandag-da-kurulan-beton-santraline-tepki-cevreye-ve-halk-sagligina-zarar-verecek-295720
Beton santralini protesto eden Uskumruköylüler ifadeye çağrıldı
17 Temmuz 2023
/haber/beton-santralini-protesto-eden-uskumrukoyluler-ifadeye-cagrildi-281604
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
24 Mayıs 2024
/haber/samandag-da-kurulan-beton-santraline-tepki-cevreye-ve-halk-sagligina-zarar-verecek-295720
Beton santralini protesto eden Uskumruköylüler ifadeye çağrıldı
17 Temmuz 2023
/haber/beton-santralini-protesto-eden-uskumrukoyluler-ifadeye-cagrildi-281604
Sayfa Başına Git