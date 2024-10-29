“Kaçak beton santrali sorumluları yargılansın”

Türkiyeli 26 ekoloji ve meslek örgütü ile siyasi partilerin ilgili komisyonları, Hatay’ın Samandağ ilçesinde çevreye zarar veren ve ruhsatsız faaliyet gösteren Gürkal Hazır Beton Santrali ile ilgili açıklama yayımladı.

Ekoloji savunucuları, açıklamada santralin kapatılması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

Yerel halk ve Samandağ Ekoloji Platformu, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarını korumak adına santralin kapatılması için aylardır mücadele veriyor. Samandağ Belediyesi mühürlemesine rağmen santralin faaliyeti durdurulmadı ve belediye yıkım kararı alsa da karar, polis tarafından uygulanmadı.

“Suç işliyorsunuz”

Anayasa’nın 56. maddesi kapsamında çevreyi koruma sorumluluğunun devlet ve yurttaşlarda olduğunu hatırlatan ekoloji savunucuları, doğaya ve halk sağlığına zarar veren beton santrallerin durdurulmasını isteyerek şöyle dedi:

“Yaşamı yok oluşa sürükleyen bu santral ve Hatay’da benzer koşullarda çalışan tüm santrallerin, taş ocaklarının durdurulması ve kaldırılması ya da yurt dışında olduğu gibi çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden çalışmalarının sağlanması gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda buna göz yumanların, izin verenlerin suç işlediklerini hatırlatıyoruz.

“Demokrasi, yaşam ve doğa savunucuları olarak sürecin takipçisi olduğumuzun ve olacağımızın, hem ruhsatsız ve kaçak çalışan beton santralinin acilen kapatılmasını, hem de sağlıklı bir çevrede yaşama hakları yani Anayasal hakları için mücadele eden arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.” (TY)

Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"