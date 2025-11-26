Kaçak balık çiftliği Meclis gündeminde: İş insanı, CHP’li Ocaklı'yı tehdit etti

Rizeli bir iş insanının denizde balık kafeslerinden oluşan kaçak çiftlik kurduğu, üstelik bunu Meclis gündemine taşıyan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’yı da tehdit ettiği ortaya çıktı.

CHP’li Ocaklı, Türkiye’de hızla yaygınlaşan balık yetiştiriciliğinin, denizlerdeki balık rezervleri için önemli bir alternatif olduğunu ancak denetimsiz ve kaçak kurulan çiftliklerin hem ekosistemi hem de geleneksel balıkçılığı tehdit ettiğini söyledi.

Ocaklı, Rize Balıkçılar Köyü’nde kurulmak istenen kafes tipi balık çiftliklerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme taşıdı. Projeyi yürüten iş insanı Hasan Kuzuoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen Ocaklı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya hitaben şöyle konuştu:

“Beni ‘Ulan sen kimsin’ diyerek tehdit etti. Tehditlere aldırmam, beni kollayan çoktur; siz devleti kollayın.”

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Ocaklı, savcılığa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şikâyette bulunmasına rağmen iş insanı hakkında işlem yapılmadığını dile getirdi. Kuzuoğlu’nun Karkamış, Almus ve Keban barajlarında da ruhsat alanı dışında çok sayıda balık çiftliği bulunduğunu öne sürdü.

“Kaçak çiftliklere göz yumulduğunu” savunan Ocaklı, Hopa Limanı’nda Su Ürünleri Müdürü, eski bir vali ve AKP’li eski bir milletvekilinin pazarlık yaptığı iddiasını da gündeme getirerek, “Diğer limanlarda da benzer durumlar var. Konu Cumhurbaşkanına kadar gitti, sizin ne kadar haberdar olduğunuzu bilmiyorum” dedi.

Bakan Yumaklı ise balıkçılarla toplantılar yaptığını belirterek iddialarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.

