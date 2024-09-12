Kaç ton su içer bir gömlek?

Eşyaların çevreye etkisini mi merak ediyorsunuz? “Dertsiz Şehri'nde Tuhaf Olaylar” isimli çocuk kitabı bu soru üzerinden ilerliyor. Kitap, Günışığı Kitaplığı aracılığı ile okurla buluşturuldu.

Çocuk kitaplarıyla sevilen çevirmen Saliha Nilüfer, bu kez yaşamın doğal parçası olan eşyaları neşeli bir kurguyla dillendiriyor.

Satın aldıklarımızın çevreye etkilerini ve tüketim çılgınlığını mizahi bir anlatımla düşündürüyor. Doğaya uyumlu üretim önerileri de sunan roman, yaratıcılığa, paylaşmaya ve geleceği aydınlatacak parlak fikirler bulmaya özendiriyor.

Kitaptan bir bölüm:

"O sabah Dertsiz Şehri’nin dolaplarındaki tüm giysiler kaybolmuştur. Huzurlu yaşamaya alışmış halk, ne giyeceğini şaşırınca, büyük bir karmaşa kopar. Yöneticiler hemen, İki Gözüm Bizde Çözüm Şirketi’nde çalışan ünlü sorun çözücü Lacivert Nerdomert’i göreve çağırır. Cin fikirli kardeşler Fikriye Çitilembik ve Zeki Zıpırfikir de, halaları Gül Külyutmaz’la birlikte ona katılırlar. Eski günleri özleyen, başka mobilyalara öykünen geveze dolapların asıl derdini bulmak, tahmin etmedikleri bir maceraya dönüşecektir…"

Günışığı Kitaplığı, 160 Sayfa, Saliha Nilüfer.

BİA Çocuk Kitaplığı: Çocuklara ve gençlere yeni bir pencere

(EMK)