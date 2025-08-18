Kabuğu kırılan kaplumbağa, ahşap ustasının onarmasıyla doğaya salındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda kabuğu kırılan bir kaplumbağa buldu.

Kırılan kabuk, ahşap oyma ustası Kadir Güven tarafından ahşap mobilya kaplamalarında kullanılan doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile onarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, bugün, bulunduğu alanda doğaya salındı.

“Denge korunmalı”

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan işlemin ardından hayvanı birkaç gün gözlem altında tuttuklarını ve yeniden veterinere götürdüklerini belirten Bayram, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre şöyle dedi:

“Veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakabileceğimizi söyledi. Biz de bulduğumuz yerden doğaya saldık. Tek amacımız, yaralı bir hayvana yardım etmek. Doğada en küçük sinekten yırtıcı hayvanlara kadar her canlının bir görevi var. Bu denge herkes tarafından korunmalı.” (TY)