ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 13:05
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 16:18
1 dk Okuma

Kabuğu kırılan kaplumbağa, ahşap ustasının onarmasıyla doğaya salındı

Kaplumbağanın kabuğu, ahşap mobilya kaplamalarında kullanılan reçine yapıştırıcı ile onarıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Kabuğu kırılan kaplumbağa, ahşap ustasının onarmasıyla doğaya salındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda kabuğu kırılan bir kaplumbağa buldu.

Kırılan kabuk, ahşap oyma ustası Kadir Güven tarafından ahşap mobilya kaplamalarında kullanılan doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile onarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, bugün, bulunduğu alanda doğaya salındı.

“Denge korunmalı”

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan işlemin ardından hayvanı birkaç gün gözlem altında tuttuklarını ve yeniden veterinere götürdüklerini belirten Bayram, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre şöyle dedi:

Veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakabileceğimizi söyledi. Biz de bulduğumuz yerden doğaya saldık. Tek amacımız, yaralı bir hayvana yardım etmek. Doğada en küçük sinekten yırtıcı hayvanlara kadar her canlının bir görevi var. Bu denge herkes tarafından korunmalı.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri kaplumbağa doğal yaşam Hayvan Hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git