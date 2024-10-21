Kaboğlu: "Sözlerim bağlamından kopartıldı"

İstanbul Barosu Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu, Pazar günü baro seçimlerinin sonuçlanması sonrasında yaptığı konuşmada, "Anayasanın ilk dört maddesi" bağlamındaki tartışmalara yönelik sözleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer milliyetçi odaklardan gelen itiraz, eleştiri ve saldırıları yanıtladı.

"Kurucu iradeyle çatışma içinde olanlarla ortaklaştırılmam iyi niyetli değil"

Sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada Kaboğlu kendisine atfedilen ve saldırı konusu yapılan yaklaşımı reddetti.

Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır. İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir.

Kaboğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

Saygıdeğer kamuoyu, İstanbul Barosu’nun sevgili üyeleri,



20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen… pic.twitter.com/EN90BQc3SZ — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) October 21, 2024

Kaboğlu konuşmasının tartışılan bölümünde "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi." demiş ve "1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14'e 'insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet' kavramı kondu[ğunu], tanımı yapıldı[ğını]" eklemişti.

Kaboğlu'na eleştiri ve saldırılar

Kaboğlu'nun konuşması, İstanbul Barosu seçimindeki rekabet bağlamında "Değişim İçin Avukatlar Grubu"nun yendiği önceki baro yönetimi ve diğer rakiplerince sosyal medyada bağlamından koparılmış biçimde dolaştırılmaya başlayınca karalama kampanyası büyüdü. Bu sırada İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları, önceki dönem CHP milletvekili Kaboğlu'nu kınayan açıklamalar yayımladılar.

İmamoğlu: "Kötü bir başlangıç"

Pazar günü X hesabından kendisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kaboğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü Ankara'da habercilere verdiği demeçte Prof. Kaboğlu'nu, "Çok talihsiz bir açıklama, kötü bir başlangıç yaptı," diyerek kınamaya yöneldi.

Yavaş: "Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından yaptığı itirazda, "Anayasa madde 4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor."

Özel: "CHP Anayasının ilk dört maddesinin tartışılmasına kapalıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Sayın hoca düne kadar CHP önceki dönem milletvekiliydi şimdi baro başkanı. Sorumluluğu baroya karşıdır, kendisini seçenlere karşıdır. Yapmış olduğu değerlendirme kendisini ve kurumunu bağlar. Teknik bir değerlendirme yapmış anladığım. Siyasi değerlendirmemiz bu konuda nettir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 'Anayasanın ilk dört maddesinin o veya bu şekilde tartışmaya açılmasına biz kapalıyız, nokta.' demiştim. Aynı noktadayım." dedi.

CHP'lilerin eleştirilerinin ötesinde ırkçı görüşleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Kaboğlu'na yönelik tehdit ve suçlamalarla dolu bir sosyal medya mesajı yayımladı.

Özdağ: "Şeyh Sait de kazandığını zannetmişti..." Ümit Özdağ, Kaboğlu'na "sen" diye hitap ettiği mesajında şunları söyedi: "Yanına Öcalan’ın avukatlarını alarak İstanbul Barosu seçimlerini kazandın. Şimdi bütün yaşamın boyunca yaptığın Atatürk düşmanlığını ve milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlığını İstanbul Baro Başkanı olarak sürdüreceksin. Biz de Atatürkçü, Türk milliyetçisi avukatlar ile seninle ve Kandil kaçkını kadrolar ile mücadele edeceğiz. Şeyh Said de kazandığını zannetmişti. Atatürk’ün askerleri gelene kadar… Siz de Atatürk’ün avukatları gelene kadar kazandığınızı düşünün..."

(AEK)