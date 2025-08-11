Kabine Toplantısının ardından: Erdoğan'ın geçtiğimiz haftanın medya haberleri seçkisi

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı basın açıklamasında Balikesir Depremi'yle ilgili olarak, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafınan yapılmış olan açıklamaları tekrar etti.

"Rabbim afetten muhafaza eylesin"

"Hükûmet[lrinin] kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokumuzun yenilenmesi noktasındaki gayretleri bilinmekte" olduğunu belirtti. "Ancak, hep söyledi[kleri] gibi bu[nun] merkezi idarenin tek başına altından kalabileceği bir yük [olmadığını]" da tekrar etti. "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum" dedi.

TBMM Komisyonu "bir kez daha hayırlara vesile olsun"

Erdoğan TBMM Komisyonu'nun "gizli toplantı"sıyla "üzerine düşeni layıkıyla yapacağına" inandığını söyledi. "Gerek Cumhur İttifakı, gerekse hükûmet olarak bizler de komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Bu konuda da medya haberlerini tekrar etti: "Cuma günü Millî Savunma ve İçişleri Bakanımız ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız komisyona kapsamlı sunumlu yaptılar, üyeleri bilgilendirdiler, soruları açık yüreklilikle cevapladılar. Hep beraber akan kanı durduralım, acıyı, gözyaşını dindirelim, milletimize karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirelim istiyoruz." dedi

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını" diledi.

"Gece gündüz demeden 11 yıl""

Erdoğan "dün Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet yolunda 11. yılımızı Allah’a hamdolsun anlımızın akıyla tamamladı[ğını] ve "gece-gündüz demeden çalış[tığını]" anlattı. "Bu anlayışla son Kabine Toplantı[larından] bu yana durmadan, dinlenmeden koşturduk[larını]" söyledi.

Erdoğan bu konuda da medya haberlerinden bir seçki sundu: Çeşitli resmi ziyaretlerin yapılmış olduğunu anlattı. Yapılan anlaşmaları tekrar etti. "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetiyle 20 anlaşma imzaladık." dedi. "Buradan değerli kardeşi Tokayev'e bir kez daha selamları[nı iletti] kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti tekrar belirt[ti]".

Afrika'dan haberler

Ardından Afrika'da ne kadar çok temsilcilik açtıklarını saydı: "[...] Örneğin, 2002 yılında kıtada 12 büyükelçiliğimiz varken, bugün bu sayı 44’e yükseldi. Ankara’daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı ise 38’e ulaştı. 2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz tam dokuz kat artışla 2024 yılı sonu itibariyle 36,6 milyar dolara çıktı." dedi.

Erdoğan hükümetin "Türk müteahhitler"e Afrika’da toplam 97 milyar dolar değerinde 2031 proje üstlendi[rdiklerini" de anlattı. Devamla, diğer medya haberlerini saydı: Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Nguema’ın 31 Temmuz’daki ziyareti, Senegal Başbakanı Sayın Ousmane Sonko’un 7 Ağustos tarihli ziyaret, İtalya Başbakanı Sayın Meloni, Libya Başbakanı Sayın Dibeybe,’yi" ağırladığını anlattı. Yaptığı telefon konuşmalarını saydı: "Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaparak İsrail’in Gazze’ye yönelik yeni işgal planlarını değerlendirdik." dedi.

"Maşallah kükremiş sel gibi" TÜGVA

Oğlu'nun düzenlediği ve hükümetinin destek verdiği TÜGVA mitingi anlattı: "[...] başarılarıyla kıvanç kaynağımız olan bir gençlik maşallah kükremiş sel misali gümbür gümbür geliyor." dedi.

"Enflasyon yetmez ama..."

Sonra "enflasyonu düşürdüklerini" anlattı. "Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon, hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesini gördü." dedi. Ancak, "hâlen arzu ettikleri seviyede [olmadığını]" söytledi. "Hamdolsun, sanayi üretimimiz de iyi gidiyor." dedi.

Erdoğan bunların arkasından her zaman olduğu gibi "Türkiye’nin hâlen en büyük sorununun siyasi rekabeti yıkım siyasetine çeviren, hükûmeti yıpratmak için devletin kurumlarını itibarsız hâle getirmeyi meşru gören çarpık muhalefet anlayışı olduğunu bir kez daha teyit etti."

"Muhalefet geri vitese taktı"

Adını vermeden Özgür Özel ve CHP'yi kötüledi. "Bursa’daki bir okulumuzun duvarına astığı tebrik mesajını çarpıtarak sınav üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar. Yüz binlerce gencimizin umutlarıyla, hayalleriyle, tertemiz duygularıyla oynadılar. İddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca erdemli davranıp özür dilemek yerine, hiçbir şey olmamış gibi sessizce köşelerine çekildiler. Daha sonra Manavgat’taki rüşvet skandalını aklamak için emniyet ve yargı mensuplarımıza kumpas iftirası attılar. Madem kumpas var, elinizdeki 32 saatlik video kaydıyla beraber gidin mahkemeye başvurun, bunu söyledik. Burada da hemen geri vitese taktılar." şeklinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Erdoğan son olarak yasa dışı kumar ve bahisle olan mücadeleyi gündeme getirdi ve "Hükûmet olarak ocakları söndüren, aileleri parçalayan, millî bünyemizi içeriden çökerten bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Meselenin güvenlik boyutunda emniyet ve istihbarat birimlerimizin yanı sıra yargımız ve MASAK Başkanlığımız titizlikle çalışıyor. Sosyal ve sağlık boyutuyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor." diye haber verdi.

(AEK)