Kabine Ahlat’ta toplanacak: Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı’nın 955’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gidecek.

Etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kabine, böylece üçüncü kez Ahlat’ta bir araya gelecek.

Erdoğan’ın iki günlük Ahlat programı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. İki ismin Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretinin ardından baş başa görüşeceği belirtildi.

İMRALI HEYETİ GAZETECİLERLE BULUŞTU Yasa çıktı, şimdi barışın sınavı başlıyor

Gündemde silah bırakma süreci var

Kabine toplantısında iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında feshedilen PKK’nin silah bırakması ve sahadaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Meclis’te kabul edilen çerçeve yasanın ardından yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgesel güvenlik başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

(NÖ)