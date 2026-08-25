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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 08:30 25 Ağustos 2026 08:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 08:35 25 Ağustos 2026 08:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Kabine Ahlat’ta toplanacak: Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Ahlat’ta toplanacak. Toplantının gündeminde silah bırakma süreci ile bölgesel gelişmeler var. Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kabine Ahlat’ta toplanacak: Erdoğan ve Bahçeli görüşecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı’nın 955’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gidecek.

Etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kabine, böylece üçüncü kez Ahlat’ta bir araya gelecek.

Erdoğan’ın iki günlük Ahlat programı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. İki ismin Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretinin ardından baş başa görüşeceği belirtildi.

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Gündemde silah bırakma süreci var

Kabine toplantısında iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında feshedilen PKK’nin silah bırakması ve sahadaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Meclis’te kabul edilen çerçeve yasanın ardından yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgesel güvenlik başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/tulay-hatimogullari-garanti-aramanin-yolu-sureci-donulmez-hale-getirmek-322582
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/haber/saruhan-oluc-cerceve-yasa-son-degil-yeni-duzenlemelerin-baslangici-322543
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/haber/kadin-siyasetcilere-yalnizca-surecin-vicdani-rolu-bicilemez-322469
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