Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller Adıyaman, Hatay ve Maraş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü.

*Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2023

Depremden en çok etkilenen iller ilk sıralarda

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay ve Maraş kaba ölüm hızının en yüksek olduğu illerde ilk üç sırada yer aldı.

Adıyaman binde 18,0 ile ilk sırada yer alırken, bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Maraş izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.

*Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

6 Şubat depremlerinde ölen yurttaş sayısı 45 bin 784

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı %12,3 oldu.

TÜİK, 6 Şubat depremlerinde ölen Türkiye vatandaşlarının sayısını ise 45 bin 784 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıklamıştı. Dolayısıyla TÜİK’in açıkladığı veride, depremde hayatını kaybeden geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve diğer ülke vatandaşları yer almıyor.

Öteki mahalleden öteki mezarlıklara: Bir garip ayrımcılık

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki ölüm sayıları şöyle:

Adana: 13 bin 359 (2022) - 13 bin 552 (2023)

13 bin 359 (2022) - 13 bin 552 (2023) Adıyaman: 2 bin 860 (2022) - 11 bin 157 (2023)

2 bin 860 (2022) - 11 bin 157 (2023) Antep: 8 bin 867 (2023) - 12 bin 529 (2023)

8 bin 867 (2023) - 12 bin 529 (2023) Diyarbakır: 5 bin 971 (2022) - 6 bin 501 (2023)

5 bin 971 (2022) - 6 bin 501 (2023) Elazığ: 3 bin 761 (2022) - 3 bin 421 (2023)

3 bin 761 (2022) - 3 bin 421 (2023) Hatay: 8 bin 718 (2022) - 27 bin 574 (2023)

8 bin 718 (2022) - 27 bin 574 (2023) Kilis: 872 (2022) - 817 (2023)

872 (2022) - 817 (2023) Malatya: 4 bin 678 (2022) - 5 bin 738 (2023)

4 bin 678 (2022) - 5 bin 738 (2023) Maraş: 5 bin 734 (2022) - 16 bin 924 (2023)

5 bin 734 (2022) - 16 bin 924 (2023) Osmaniye: 3 bin 139 (2022) - 3 bin 803 (2023)

3 bin 139 (2022) - 3 bin 803 (2023) Urfa: 6 bin 734 (2022) - 7 bin 315 (2023)

*Nedenlere göre ölüm oranı, 2022, 2023

Dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,4’ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,1’inin diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,6’sının serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.

*Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin oranı, 2022, 2023

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 50,2 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 45,6 ile Kırşehir, yüzde 44,7 ile Balıkesir, yüzde 43,0 ile Kırıkkale izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili yüzde 12,6 ile Hatay, yüzde 13,5 ile Maraş, yüzde 27,8 ile Kilis izledi.

*Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

Tümörden kaynaklı ölümler

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 29,2’sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 7,7’sinin kolonun kötü huylu tümörü ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,0 ile Tunceli olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21,0 ile Ardahan, yüzde 20,9 ile Erzurum, 20,6 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 3,4 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili yüzde 3,5 ile Hatay, yüzde 4,1 ile Maraş, yüzde 8,8 ile Gaziantep izledi.

*İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin oranı, 2022, 2023

Bebek ölüm hızı binde 10,0 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.

*Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2023

Beş yaş altı ölüm hızı binde 14,5 oldu

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.

*Beş yaş altı ölüm sayısı ve hızı, 2009-2023

(VC)